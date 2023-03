Gilles Rocca chi è l’ex fidanzata Miriam Galanti

Gilles Rocca e l’ex fidanzata Miriam Galanti si sono detti addio dopo 14 anni insieme. Il loro amore aveva superato anche una recente crisi. Dopo un periodo di allontanamento, tra i due è tornato il sereno come ha annunciato lo stesso Gilles su Instagram. “Ma la voglia di stare insieme era evidentemente troppa e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così! Bentornato amore mio”, ha dichiarato Gilles.

L’artista parteciperà alla puntata di oggi di “Oggi è un altro giorno”, in onda alle 14.05 su Raiuno. Miriam Galanti e Gilles Rocca stanno insieme da anni e durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi, l’attore ha spesso parlato del suo grande amore per la fidanzata e del desiderio di avere una famiglia con lei. Con una storia d’amore collaudata e la voglia di un futuro insieme, la coppia metterà in cantiere progetti di matrimonio e un figlio?

Gilles Rocca, l’ex fidanzata Miriam Galanti

Ha detto a Ilary Blasi che vuole avere un figlio con Miriam quando tornerà. Ha detto che non pensava di essere romantico o di piangere, ma che gli manca molto. Ha detto che ama la sua forza e che è un’attrice e una donna formidabile che merita più successo di quello che ha avuto. Ha detto che ha giurato di starle vicino per sempre e che si è tatuato la parola “Rispetto” prima di andarsene.

Gilles Rocca è nato a Roma il 12 gennaio 1983. Il giovane lavora attualmente come attore e regista, ma in passato ha cercato di sfondare nel mondo del calcio. Gilles è diventato famoso all’ultimo Festival di Sanremo condotto dal simpaticissimo Amadeus quando, durante la famosissima lite tra Morgan e Bugo, è stato inquadrato nel backstage. Le sue immagini divennero letteralmente virali e da quel momento il giovane Gilles entrò nel mondo della televisione e dello spettacolo. L’uomo si trovava a Sanremo perché stava aiutando e seguendo il padre che ha un’azienda di strumenti musicali. Recentemente Gilles ha partecipato alla trasmissione Rai Ballando con le stelle arrivando fino alla fine e trionfando.

Nel 2004, Gilles ha partecipato a Campioni, un reality show dedicato al calcio con Ciccio Graziani. In seguito a quell’esperienza, Gilles subisce un grave infortunio che lo porta ad abbandonare il calcio e a dedicarsi alla recitazione. Nel corso della sua vita, Gilles ha preso parte a molte fiction, tra cui le più note: Don Matteo, RIS e Distretto di Polizia.