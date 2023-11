Giovanni Terzi e il carcere: Il racconto a Ballando con le Stelle: “I carabinieri hanno traumatizzato un’intera famiglia”

Nel corso di una recente puntata di “Ballando con le Stelle”, Giovanni Terzi, noto giornalista italiano, ha condiviso un racconto toccante riguardo al periodo in cui è stato coinvolto in un caso giudiziario che lo ha portato in carcere. Questo momento di sincerità ha suscitato empatia e interesse da parte del pubblico.

L’Accusa Ingiusta

Giovanni Terzi ha raccontato di essere stato svegliato alle sei del mattino dai carabinieri che sono venuti a casa sua per arrestarlo. L’accusa che gli è stata mossa è stata quella di aver intascato una tangente di 250 milioni di vecchio conio. Al momento dell’arresto, Terzi ricorda di aver appena superato i trent’anni ed essere stato un consigliere comunale a Milano.

Il Ricordo del Carcere

Il racconto di Terzi sul suo periodo in carcere è carico di dolore e sofferenza. Ha raccontato di essere stato messo in isolamento giudiziario, in una piccola cella con uno spioncino come unico collegamento con il mondo esterno. Non aveva l’opportunità di avere un’ora d’aria durante questo periodo. Una volta a settimana gli era permesso fare la doccia.





Terzi ha condiviso un momento particolarmente angosciante: dopo 30 giorni di isolamento, è stato prelevato dalla sua cella e gli sono state messe le manette alle mani e ai piedi. Questo improvviso trasferimento e la sensazione di essere completamente privo di libertà lo hanno fatto scoppiare in lacrime.

La Liberazione e le Conseguenze

Dopo tre mesi di reclusione, Giovanni Terzi è stato definitivamente scagionato nel 2006. Anche se aveva ragione e non era colpevole, il periodo passato in carcere ha comunque lasciato un segno indelebile nella sua vita. La società, in particolare l’opinione pubblica, spesso etichetta coloro che sono stati in carcere, anche se sono stati assolti.

Terzi ha condiviso quanto sia stato difficile per la sua famiglia, in particolare per suo figlio Ludovico. Durante il periodo in cui era sui giornali e oggetto di attenzione mediatica, il piccolo Ludovico si nascondeva sotto il letto quando suonava il campanello, temendo che fossero di nuovo i carabinieri. Questo evento ha avuto un impatto devastante sulla sua famiglia.

Nel suo racconto, Terzi ha espresso il dolore per la sofferenza che la sua famiglia ha vissuto a causa dell’accusa ingiusta e ha sottolineato come il giudizio della società possa essere opprimente. Nonostante tutto, ha dichiarato di avere una mentalità che gli ha permesso di non sentirsi una vittima e di affrontare le sfide con determinazione.

Questo racconto ha toccato il cuore del pubblico di “Ballando con le Stelle” e ha evidenziato la forza e la resilienza di Giovanni Terzi di fronte alle avversità.