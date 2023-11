Giulia Cecchettin verrà sepolta accanto a sua madre: la storia di un legame indissolubile

Un Addio al Tragico Destino

Nella mattinata odierna, una toccante immagine di Giulia Cecchettin da bambina, accanto a sua madre, ha fatto eco alle parole commoventi della sorella, Elena Cecchettin: “Abbracciatevi anche per me”. Questa immagine simbolica rappresenta un legame indissolubile tra le due ragazze e la loro mamma, Monica, scomparsa lo scorso ottobre dopo una lunga lotta contro una malattia devastante.

Il Luogo dell’Ultimo Saluto

Ancora non è stata annunciata una data definitiva per il funerale di Giulia Cecchettin poiché devono essere completate le indagini autoptiche. Tuttavia, è certo che la cerimonia si terrà presso la parrocchia di San Martino, con la presenza del vescovo di Padova, Claudio Cipolla. Il comune di Saonara sta preparando l’evento, installando due maxi schermi nel piazzale della chiesa e adottando il simbolo dei fiocchi rossi, che rappresentano la lotta contro la violenza di genere. Il Veneto ha dichiarato una giornata di lutto regionale per onorare la memoria di Giulia.

L’Ultimo Riposo Accanto alla Mamma

Il sindaco Michela Lazzaro ha condiviso che la famiglia ha espresso il desiderio che Giulia venga sepolta accanto a sua madre, nella stessa fila, nel cimitero di Saonara. Questo gesto simbolico testimonia il forte legame familiare e l’amore profondo che unisce madre e figlia anche nell’aldilà.





Il Messaggio di Solidarietà del Governatore Zaia

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha espresso il profondo dolore che avvolge l’intera comunità veneta in questi giorni di lutto. Ha dichiarato: “L’intero Veneto si stringerà in un abbraccio alla famiglia, agli amici di Giulia, a tutti coloro che le hanno voluto bene. Il dolore e lo sgomento coinvolgono, in queste giornate, l’intera comunità veneta: ci si interroga sui perché di una vita spezzata senza senso, sull’oltraggio a una ragazza che era simbolo per il proprio impegno nella vita e per il suo sorriso gentile, che abbiamo imparato a conoscere anche dai racconti di chi più le era vicino.”

L’addio a Giulia Cecchettin sarà un momento di profonda tristezza e riflessione sulla violenza di genere, un problema che continua a straziare le vite di molte donne.