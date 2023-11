Hai capito chi è Antonio Albanese? Età, moglie, figli, malattia, quanto guadagna e dove vive

Antonio Albanese, celebre attore e regista italiano, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo cinematografico del nostro Paese. La sua carriera è stata ricca di successi e momenti significativi nella sua vita personale.

La Carriera di Antonio Albanese

Antonio Albanese è nato a Olginate il 10 ottobre 1964. Ha iniziato la sua carriera nelle radio locali negli anni ’80, conducendo programmi dedicati alla musica rock. Successivamente, ha coltivato la sua passione per la comicità e si è esibito in importanti teatri italiani, tra cui lo Zelig a Milano e la Zanzara d’oro a Bologna. La sua carriera televisiva è stata altrettanto brillante, con partecipazioni in programmi come il Maurizio Costanzo Show e il TG delle vacanze su Canale 5.

Dopo il successo nel programma Mai Dire Gol, dove ha dimostrato il suo talento nel cabaret, Antonio Albanese si è dedicato al cinema e al teatro, accumulando numerose produzioni di successo. Il suo debutto cinematografico è avvenuto con “Un uomo di acqua dolce” nel 1996. Tra i suoi film più noti ci sono “Qualunquemente” del 2011, “La fame e la sete” del 1999 e “Come un gatto in tangenziale” del 2017.





La Vita Privata di Antonio Albanese

Nel suo primo matrimonio, Antonio Albanese è stato sposato con Cristina, da cui ha avuto una figlia di nome Beatrice. In seguito al divorzio, si è risposato con Maria Maddalena Gnudi, nata a Pesaro il 13 marzo 1979 e figlia di un commercialista, con un master in Diritto Tributario e un precedente matrimonio con Emile Karrat. La coppia ha un figlio di nome Leonardo, nato nel 2010. Attualmente, l’attore e regista risiede a Milano con sua moglie Maria Maddalena e il figlio Leonardo, dopo aver vissuto per alcuni anni a Bologna.

Per quanto riguarda i guadagni di Antonio Albanese, non sono disponibili cifre esatte. Tuttavia, i suoi film hanno sempre ottenuto un grande successo di pubblico. Ad esempio, “Cetto c’è” ha incassato circa 2,5 milioni di euro solo all’uscita, con un guadagno totale di circa 5 milioni di euro. La sua carriera continua a prosperare, consolidando il suo status di icona del cinema e della comicità italiana.