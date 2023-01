Hai capito chi è Giada De Blanck figlia della Contessa Patrizia De Blanck

Giada De Blanck è la figlia della Contessa Patrizia De Blanck. Nel primo decennio del 2000, ha riscosso grande successo in televisione per la sua bellezza e il suo carattere deciso, ma ha poi deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi all’organizzazione di eventi.

Ma come inizia la sua carriera?

Giada De Blanck è nata a Roma il 13 gennaio 1981 sotto il segno zodiacale del Capricorno. Sua madre è Patrizia De Blanck, nota come la Contessa, e suo padre è Giuseppe Drommi, celebre console di Panama. Quando aveva solo sette anni, Giada ha dovuto affrontare la traumatica perdita del padre. Dopo aver ottenuto il diploma, ha deciso di frequentare l’università per approfondire le sue conoscenze linguistiche. Sin da giovane, ha nutrito una grande passione per il mondo della moda e delle passerelle. Nel 2000, è arrivata alla finale di “Miss Italia”, il più famoso concorso di bellezza in Italia. Il suo fascino e la sua bellezza hanno conquistato la giuria e il pubblico, ma purtroppo non è riuscita a salire sul gradino più alto del podio.

Giada De Blanck è una showgirl italiana che ha raggiunto il successo già nei primi anni del 2000. Dopo aver partecipato a “Miss Italia”, è stata notata da sua madre, Patrizia De Blanck, che l’ha portata nel mondo della televisione con il talk show di successo di Mediaset “Chiambretti C’è” condotto da Piero Chiambretti. Nel 2003, Giada ha partecipato per la prima volta a un reality show, ovvero alla prima edizione de “L’Isola dei Famosi” con Carmen Russo, Fabio Testi, ecc. Il suo percorso sull’isola è stato molto apprezzato dal pubblico, tanto che molti la davano come favorita, ma purtroppo è arrivata seconda, dietro a Walter Nudo, vincitore della prima edizione del reality condotto da Simona Ventura. Sull’isola, Giada ha dimostrato il suo carattere forte, continuando il programma nonostante un brutto infortunio alla caviglia che le è costato ben 14 punti di sutura.