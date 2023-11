Hai capito chi è Paolo Carta marito di Laura Pausini: età, figli, ex moglie, lavoro e vita privata

Paolo Carta, marito di Laura Pausini, è una figura affascinante e poliedrica che ha condiviso la vita con una delle cantanti più celebri al mondo. Scopriamo chi è e cosa fa Paolo Carta.

Paolo Carta: Un’introduzione

Paolo Carta è noto principalmente per essere il marito di Laura Pausini, un’icona della musica italiana con una carriera internazionale impressionante. Laura ha debuttato nel 1993 con la celebre canzone “La Solitudine” e da allora ha collaborato con artisti di fama mondiale come Madonna, Michael Jackson, Miguel Bosé e James Blunt, vendendo oltre 70 milioni di album in tutto il mondo e accumulando più di 200 dischi di platino.

La Vita e la Carriera di Paolo Carta

Nato il 18 aprile 1964 a Roma, Paolo Carta ha 59 anni ed è diventato il marito di Laura Pausini nel 2023, dopo una relazione che ha avuto inizio nel lontano 2005. Il suo legame con Laura non si è limitato solo all’amore, ma si è esteso anche all’ambito artistico. Laura stessa ha dichiarato: “Quando l’ho conosciuto aveva già tre figli dal suo primo matrimonio. Mi sono innamorata anche di quello.”





Ma chi è Paolo Carta dal punto di vista professionale? Paolo è un chitarrista e produttore cinematografico italiano di grande talento. Ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, tra cui Adriano Celentano, Max Pezzali, Gianni Morandi e Riccardo Cocciante. Inoltre, ha all’attivo collaborazioni internazionali di prestigio con artisti del calibro di Gloria Gaynor e Whitney Houston. La sua carriera è iniziata nel 1989, e nel corso degli anni ha partecipato a sei edizioni del Festival di Sanremo in varie veste, da direttore d’orchestra a inviato del presentatore Paolo Bonolis.

La Vita Familiare di Paolo Carta

Paolo e Laura Pausini si sono sposati a marzo del 2023, ma la loro storia d’amore ha radici profonde che affondano nel 2005. La coppia ha una figlia, Paola Carta, nata l’8 febbraio 2013. Tuttavia, prima di incontrare Laura, Paolo era sposato con Rebecca Galli, dalla quale ha avuto tre figli: Jader Carta (1995), Jacopo Carta (1996) e Joseph Carta, noto come Holden, grazie alla sua partecipazione al programma “Amici” di Maria De Filippi.

Le Voci su un Presunto Comportamento Violento

In passato, è circolata un’accusa di comportamento violento da parte di Paolo Carta nei confronti di Laura Pausini. Questa affermazione è stata fatta dall’opinionista Alda D’Eusanio. Tuttavia, Laura ha prontamente smentito queste voci, affermando che la loro relazione è caratterizzata da differenze di personalità, ma che c’è ancora una forte attrazione tra loro. Laura ha dichiarato: “Abbiamo due caratteri molto diversi, io ho bisogno di buttare tutto fuori, lui è un po’ chiuso, riflessivo e ancora oggi mi chiedo ogni tanto che cosa starà pensando. Stiamo sempre appiccicati e c’è ancora un’attrazione pazzesca.”

In definitiva, Paolo Carta è un talentuoso musicista e produttore cinematografico che ha trovato l’amore e la felicità accanto a Laura Pausini, contribuendo a rendere ancora più speciale la vita di una delle cantanti più amate al mondo.