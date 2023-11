Il cuore spezzato di Gino Cecchettin: il padre di Giulia pubblica una toccante foto sui social

Alla Ricerca di Conforto

Gino Cecchettin, il padre di Giulia Cecchettin, la giovane vittima di 22 anni brutalmente assassinata dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, sta cercando conforto nei momenti più oscuri della sua vita. In queste circostanze strazianti, Gino ha deciso di condividere il suo dolore sui social media, pubblicando un’immagine straordinaria che ritrae Giulia e sua moglie, Monica Camerotto, in un tenero abbraccio.

“I Miei Due Amori”

L’immagine, che è stata condivisa anche dalla sorella di Giulia, Elena, rappresenta ora molto più di una semplice foto di famiglia. Mostra le due donne con ali angeliche in uno sfondo celestiale, creando un tributo commovente. Accanto all’immagine, Gino ha condiviso poche ma intense parole: “I miei due amori”.

Un Simbolo di Dignità nel Dolore

Da quando Giulia è scomparsa, passando attraverso la scoperta del suo tragico omicidio fino all’arresto del suo assassino in Germania, Gino Cecchettin è diventato un simbolo di dignità e forza nel dolore per tutta l’Italia. Attraverso i social media, ha condiviso immagini e pensieri sulla figlia e sulla moglie, entrambe accomunate da un destino crudele.





Una Tragedia Inconcepibile

In un’intervista a Repubblica, Gino ha descritto il suo dolore insopportabile e la difficoltà di accettare una tragedia così inconcepibile. Ha sottolineato quanto sia fondamentale mantenere la forza per gli altri figli, Elena e Davide, in questo momento di profonda sofferenza.

Ricordando Monica Camerotto

Monica Camerotto, la moglie di Gino e madre di Giulia, è scomparsa nell’ottobre del 2022 dopo una lunga lotta contro il cancro. Lavorava come impiegata amministrativa in un’azienda del Padovano e proveniva da Saonara, Padova. Monica era una presenza molto attiva nella sua parrocchia locale, dove partecipava alle attività insieme ai suoi figli, lasciando un segno indelebile nella comunità e nella sua famiglia.