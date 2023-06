Il tragico ritrovamento del sottomarino: nessuna speranza per l'equipaggio - Controcopertina

La triste conferma

L’azienda proprietaria del sottomarino Titan, la OceanGate, ha comunicato la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: “Crediamo che l’equipaggio del nostro sommergibile sia morto”. Questa tragica conclusione getta un’ombra di tristezza sulla missione di esplorazione delle profondità marine.

Ipotesi inquietanti

Guillermo Soehnlein, esperto subacqueo e co-fondatore di OceanGate insieme al pilota Stockton Rush, scomparso con il sommergibile, ha suggerito l’ipotesi di un’implosione istantanea all’interno del sottomarino. Date le elevate pressioni alle profondità marine, un guasto potrebbe provocare un’implosione istantanea. Questa ipotesi è emersa dopo il ritrovamento di un “campo di detriti” nella zona di ricerca.

Soehnlein, che ha lasciato OceanGate 10 anni fa, ha sottolineato l’importanza di trarre insegnamenti da questa tragedia. “Dobbiamo imparare da ciò che è accaduto, capire cosa sia successo e applicare queste lezioni in futuro”, ha dichiarato.

Le critiche e la corsa contro il tempo

La famiglia di Hamish Harding, uno dei passeggeri del Titan, ha criticato OceanGate per il ritardo nel lanciare l’allarme. Le otto ore di ritardo nell’informare le autorità sono state giudicate eccessive. Nonostante la corsa contro il tempo per riportare in superficie il sommergibile, le speranze di ritrovare l’equipaggio vivo si stanno affievolendo.

Una vasta area di ricerca

L’area di ricerca è estesa quanto la Sicilia, coprendo circa 600 chilometri al largo dell’isola canadese di Terranova. Numerose navi, robot subacquei e aerei sono stati mobilitati per partecipare alle operazioni di soccorso. La nave Polar Prince coordina le operazioni, avendo guidato il Titan verso il punto di immersione vicino al relitto del Titanic, situato a 3800 metri di profondità. Tuttavia, l’immersione è stata interrotta poco più di un’ora dopo l’inizio, quando le comunicazioni radio sono cessate.

La ricerca delle cause

Mentre le operazioni di soccorso continuano, l’intera missione si è trasformata in una ricerca delle cause di questa tragedia. Tuttavia, le risposte sembrano perdersi nelle oscure profondità dell’oceano, insieme al sottomarino e al coraggioso equipaggio.

L’attenzione del mondo intero è ora rivolta a questa drammatica vicenda, nella speranza di scoprire la verità su quanto accaduto in quelle profondità marine.