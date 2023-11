Incidente fatale in Spagna coinvolge Guia Moretti, studentessa 17enne in anno sabbatico all’estero

Guia Moretti, una studentessa italiana di 17 anni, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale in Spagna, dove si trovava per un programma di scambio culturale.

Frequentava il quarto anno del liceo linguistico “Girolamo Bagatta” di Desenzano del Garda e si era già integrata nella cultura spagnola, come dimostrato dai suoi post su TikTok. Sabato 18 novembre, mentre viaggiava verso Madrid con la famiglia che la ospitava, l’auto in cui si trovava è stata coinvolta in un grave scontro frontale.

L’incidente ha causato anche la morte dei genitori della famiglia ospitante e ha lasciato un’altra persona in gravi condizioni. Nonostante fosse stata estratta viva dalle lamiere, Guia non è sopravvissuta. I suoi amici, in lutto, hanno espresso il loro cordoglio su social media. I genitori di Guia sono volati in Spagna per il riconoscimento del corpo e per gestire il rientro della salma in Italia.