Incidente mortale a Mazzo di Rho: la tragica fine di Michael Magri

l’incidente fatale: Michael Magri perde la vita

Un tragico incidente ha scosso la tranquillità del pomeriggio di martedì 7 novembre a Mazzo di Rho. Il protagonista involontario è Michael Magri, un giovane di soli 26 anni, che ha perso la vita in uno scontro violento tra il suo scooter di grossa cilindrata e una Skoda Fabia guidata da un’anziana. Le circostanze dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti. La violenza dello scontro ha spezzato il mezzo in due, proiettando il ragazzo per diversi metri prima che ricadesse rovinosamente sull’asfalto.

Ricostruzione dell’incidente: i dettagli del dramma

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 17:00 all’incrocio tra via Tommaso Grossi e via Sartirana. Le condizioni di Michael sono apparse immediatamente gravi. Il giovane è stato prontamente elitrasportato all’ospedale Sacco di Milano, ma purtroppo è deceduto durante il trasferimento. Una volta giunto in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Michael Magri: una passione per le due ruote

Michael Magri lascia una compagna e un figlio piccolo. Era noto per la sua grande passione per le due ruote, in particolare per il motocross. In passato, era stato un abile pilota e il suo sogno era quello di trasmettere questa passione al figlio nato nel 2018. Sul web, il padre della vittima ha voluto lasciare un messaggio di cordoglio: “Buon viaggio Marcolino, anche se dal 2014 avevi preso la tua strada, per me è un colpo al cuore, avendoti cresciuto per tanti anni. Buon viaggio figlio mio”.