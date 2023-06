Incidente mortale sull'A4: Bilancio tragico e soccorsi immediati - Controcopertina

Un terribile incidente ha sconvolto l’autostrada A4 tra Rho e Milano, con un grave schianto che coinvolge quattro veicoli. Due donne hanno perso la vita, mentre diversi altri sono rimasti feriti. Le autorità e i servizi di emergenza sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e fornire assistenza alle vittime.

Un tragico bilancio e un secondo incidente nelle vicinanze

Un terribile schianto ha colpito l’autostrada A4 tra Rho e Milano, causando la morte di due donne e lasciando diversi feriti. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma sembra che siano stati coinvolti due mezzi autoarticolati e due automobili, una Renault Clio e una Citroen C3. Le due donne decedute erano passeggeri di una delle auto coinvolte, rispettivamente di 86 e 49 anni. Altri feriti sono stati riportati nelle due vetture coinvolte, tra cui una donna di circa 50 anni in condizioni critiche.

I soccorsi sono stati immediatamente attivati dopo l’incidente. Sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica, tre ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Gli autisti dei mezzi pesanti coinvolti nell’incidente sono rimasti fortunatamente illesi. La situazione sul luogo dell’incidente è stata gestita con grande tempestività per garantire la massima assistenza alle vittime e per stabilizzare la situazione.

Purtroppo, questo non è stato l’unico incidente che ha coinvolto l’autostrada A4 in quel periodo. Nei giorni precedenti, si è verificato un grave incidente tra gli svincoli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore in direzione Venezia, coinvolgendo diversi veicoli. Le squadre di soccorso, compresi i vigili del fuoco e il personale del 118, sono intervenute prontamente per gestire la situazione e fornire assistenza medica. Le operazioni di soccorso sono state impegnative e hanno richiesto ore di lavoro.

È fondamentale sottolineare l’importanza del lavoro tempestivo e dedicato delle squadre di emergenza che si sono occupate di entrambi gli incidenti sull’autostrada A4. I vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine hanno svolto un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza delle vittime e nel coordinare le operazioni di soccorso. È un momento di grande tristezza per le persone coinvolte negli incidenti e per le loro famiglie, e la comunità si unisce nel fornire supporto e solidarietà a coloro che sono stati colpiti da queste tragedie.