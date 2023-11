Kimberly Bonvissuto è stata trovata: “È viva e in buona salute, la famiglia è stata informata”

Kimberly Bonvissuto: Ritrovamento e Stato di Salute

Busto Arsizio, 27 Novembre 2023 – Una notizia che ha portato sollievo a tutti coloro che seguivano con ansia il caso della giovane Kimberly Bonvissuto, scomparsa all’inizio della scorsa settimana. La ventenne residente a Busto Arsizio è stata ritrovata e si trova in buona salute. La sua famiglia è stata prontamente informata del suo ritrovamento.

Le Indagini e l’Allarme di Scomparsa

L’allarme era scattato quando Kimberly aveva lasciato la propria abitazione senza dare notizie, preoccupando i suoi genitori, Mariano Bonvissuto e Graziana Tucci. Le autorità, guidate dalla Polizia di Busto Arsizio e dalla Procura, avevano immediatamente avviato indagini dettagliate per cercare di individuare la sua ubicazione.

I Dettagli del Giorno della Scomparsa

Kimberly aveva inizialmente informato sua madre di un incontro con la cugina, ma successivamente era emerso che aveva organizzato un appuntamento con un ragazzo, chiedendo alla cugina di coprire la sua assenza. In seguito, aveva contattato la madre comunicando che sarebbe rimasta fuori per cena e sarebbe tornata a casa in serata, ma non aveva fatto ritorno. Questi eventi avevano innescato una massiccia ricerca nella zona di Busto Arsizio, con l’analisi di video da telecamere pubbliche e private.





Ipotesi del Ritrovamento

La Procura di Busto Arsizio ha confermato che Kimberly si trova in buona salute e si trova ancora in Italia. L’ipotesi più probabile è che la giovane sia fuggita per amore, incontrando il ragazzo precedentemente menzionato. Non sono emersi elementi di minacce o intimidazioni. Questi dettagli hanno consolidato l’ipotesi di un allontanamento volontario, già considerata dagli investigatori nei giorni precedenti al ritrovamento.

Chiusura del Caso

Il pubblico ministero Susanna Molteni, coordinatrice delle ricerche, ha aperto un fascicolo per fatti non costituenti reato, un passaggio necessario per procedere con le ricerche e il ritrovamento della ragazza. Queste operazioni si sono concluse con successo, mettendo fine all’allarme di scomparsa di Kimberly Bonvissuto. Un risultato positivo che ha portato sollievo alla famiglia e alla comunità locale.