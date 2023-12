È una notizia che porta sollievo e gioia: Anastasia Ronchi, la sedicenne di Pavia scomparsa nove giorni fa, è stata finalmente ritrovata sana e salva. La giovane ha contattato i suoi genitori, chiedendo di essere prelevata alla stazione di Camaiore, mettendo così fine a giorni di angoscia per la sua famiglia. Ecco tutti i dettagli su questa storia di ritrovamento.

Anastasia Ronchi, una ragazza di 16 anni originaria di Pavia, aveva fatto perdere le sue tracce dal 13 dicembre, generando grande preoccupazione tra i suoi familiari e la comunità locale. La sua scomparsa aveva spinto la sorella Micol Ronchi, speaker radiofonica, a lanciare appelli sui social media per aiutare nella ricerca.

La buona notizia è arrivata quando Anastasia ha finalmente contattato i suoi genitori, facendo sapere di essere sana e salva e chiedendo di essere prelevata alla stazione di Camaiore, situata in provincia di Lucca. È stato un momento di grande emozione per la famiglia Ronchi, che ha atteso con ansia il ritorno della loro amata Anastasia.





Durante i nove giorni di assenza di Anastasia, sia la famiglia che la comunità si sono mobilitati in modo straordinario per cercare di ritrovarla. Appelli per la sua ricerca sono stati diffusi attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali e i social network. Le forze dell’ordine, compresa la polizia e i carabinieri, hanno intensificato le ricerche, concentrando gli sforzi soprattutto a Viareggio, la città natale di Anastasia.

Il toccante ricongiungimento di Anastasia con la sua famiglia è avvenuto alla stazione di Lido Camaiore, dove i genitori, accompagnati dalle forze dell’ordine, sono andati a prenderla. È stato un momento di gioia e commozione per tutti coloro che hanno seguito questa vicenda.

Le Parole della Sorella Micol

La sorella Micol Ronchi ha utilizzato il suo profilo Instagram per esprimere il suo profondo sollievo e la gratitudine per tutto il supporto ricevuto durante la ricerca di Anastasia. Ha ammesso di non avere ancora chiarezza su ciò che è accaduto nei giorni della scomparsa della giovane, ma ora può finalmente abbracciarla e riabbracciarla.