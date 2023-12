Barbara Floridia, la presidente della commissione di vigilanza Rai, ha rilasciato una nota in cui definisce “intollerabile” uno scambio di battute avvenuto nella trasmissione mattutina di Rai1, “È Sempre Mezzogiorno”, condotta da Antonella Clerici. La controversia ha coinvolto lo chef Sergio Barzetti, che ha fatto una battuta su come bere un bicchiere di vino durante la cucina possa “stordire la preda”.

Il Contesto dello Scambio di Battute

La discussione è emersa durante una puntata in cui si parlava dell’opportunità di bere vino mentre si cucina. Mentre Antonella Clerici era in studio con lo chef Sergio Barzetti, sul tavolo c’era un bicchiere di prosecco, metà del quale veniva utilizzato nella ricetta preparata dallo chef, mentre l’altra metà veniva consumata. Questa situazione ha portato a uno scambio di commenti in studio, culminando con la battuta dello chef sulla necessità di “stordire la preda” mentre si cucina.

La Reazione di Antonella Clerici

Nonostante le risate del pubblico, Antonella Clerici sembra essersi resa conto che il tono e i termini utilizzati non erano appropriati. La conduttrice ha cercato di sviare il discorso e ha commentato: “Adesso, detto così… Non è carino”.





La Conclusione della Presidente Floridia

La presidente Floridia ha sottolineato che in un momento in cui il Paese sta affrontando il dibattito sulla violenza di genere e sulla cultura dello stupro, non è accettabile utilizzare espressioni come “stordire la preda”, soprattutto quando si fa riferimento alle donne. Ha espresso la speranza che professionisti come Antonella Clerici siano sempre pronti a intervenire in modo deciso per condannare espressioni di questo tipo.