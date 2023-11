La moglie di Nino Frassica è stata denunciata per stalking e diffamazione dai vicini di casa

Nel mondo del cinema, le storie di gatti smarriti possono avere un lieto fine, ma nella vita reale, le cose possono prendere una piega ben diversa. È il caso di Nino Frassica e sua moglie Barbara Exignotis, il cui amato gatto Hiro è scomparso nel nulla durante una visita a Spoleto, mentre l’attore era impegnato sul set della fiction Rai “Don Matteo”. Ci troviamo di fronte a una vicenda che va ben oltre una semplice scomparsa felina, con accuse, denunce e una famiglia in cerca disperata del proprio amico a quattro zampe.

La scomparsa misteriosa: All’inizio di settembre, Nino Frassica si trovava a Spoleto con la sua famiglia per il lavoro, ma ben presto si sono resi conto che qualcosa non andava. Il loro gatto Hiro era sparito nel nulla. Inizialmente, questa sembrava una situazione comune, dato che i gatti spesso si allontanano temporaneamente e poi ritornano a casa senza problemi. Tuttavia, la scomparsa di Hiro si è rivelata molto più complessa di quanto si potesse immaginare.

Promesse e silenzio stampa: Frassica, disperato, ha offerto una ricompensa generosa per chiunque avesse riportato Hiro a casa. Ma quando la situazione sembrava sfuggire di mano, ha deciso di adottare il silenzio stampa, nella speranza di evitare le attenzioni indesiderate di mitomani e approfittatori. Nel frattempo, sua moglie Barbara ha accusato i vicini di casa spoletini di aver sequestrato Hiro, gettando ulteriori ombre su questa vicenda già complessa.





Accuse e denunce: L’ultima svolta in questa tragica storia è ancora più inquietante. Secondo l’agenzia Ansa, che cita la TgR umbra, Barbara Exignotis avrebbe lanciato sassi contro la finestra dei vicini, sassi presumibilmente sequestrati dalle forze dell’ordine. Questo gesto ha portato alla denuncia di Barbara e sua figlia per stalking e diffamazione da parte dei vicini di casa.

Un finale incerto: Tuttavia, in tutto questo caos, Hiro Frassica rimane ancora introvabile. La sua scomparsa rimane avvolta nel mistero, con domande senza risposta e un finale incerto. La famiglia Frassica continua la loro ricerca disperata per riportare a casa il loro amato gatto, mentre la vicenda si fa sempre più intricata.

In una storia che sembrava avere tutti i tratti di una commedia, la realtà ha dimostrato di essere molto più complessa e drammatica. La scomparsa di Hiro Frassica continua a suscitare interesse e preoccupazione, mentre la famiglia spera ancora in un lieto fine per il loro amico a quattro zampe. Restiamo in attesa di sviluppi futuri in questa storia dai contorni sempre più sfumati.