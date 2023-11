Programmi Tv stasera giovedì 23 novembre 2023: Film live su Rai, Mediaset e Sky

Esploriamo la programmazione televisiva di giovedì 23 novembre 2023 con una panoramica dei programmi in onda questa sera.

La serata del 23 novembre 2023 offre un’ampia gamma di programmi televisivi per intrattenere il pubblico italiano. Dividiamo la programmazione in sezioni tematiche per aiutarti a trovare facilmente ciò che ti interessa. Dalle ultime novità cinematografiche ai telefilm emozionanti e alle rubriche di attualità, c’è qualcosa per tutti. Scopri cosa c’è in programma stasera.

Film da non Perdere

Rai Due – 21.20 – “Borg McEnroe” Ambientato tra gli anni Settanta e Ottanta, questo film racconta la leggendaria rivalità tra i tennisti Björn Borg e John McErnoe. Due atleti con personalità opposte che hanno scritto la storia del tennis mondiale. Una storia di sfide epiche e rivalità fuori dal campo.





Rai Movie – 21.10 – “House of Gucci” Questa pellicola ambientata a Milano negli anni ’70 racconta il matrimonio di Patrizia Reggiani con Maurizio Gucci, evento che scatena una serie di eventi che cambieranno il destino di una delle dinastie della moda italiana. Un racconto di potere, tradimento e glamour.

Sky Cinema – 21.15 – “Mai Stati Uniti” Cinque estranei si incontrano dal notaio e scoprono di essere legati dallo stesso padre, che ha lasciato loro un’eredità speciale. Per ottenerla, devono intraprendere un viaggio negli Stati Uniti e spargere le ceneri del padre in Arizona. Una commedia coinvolgente sulla ricerca dell’identità familiare.

Iris – 21.00 – “Rocky IV” Dopo la morte di un suo amico in un incontro di boxe contro un campione sovietico, Rocky Balboa decide di vendicare la sua morte sfidando il temibile Drago a Mosca. Una lotta per l’onore e la vendetta.

Telefilm e Serie TV

Rai Uno – 21.25 – “Il Professore” La serie continua con nuovi sviluppi nella vita di Dante e dei suoi alunni. Nuovi arrivi in classe e relazioni che si evolvono, mentre il Professore affronta le sfide quotidiane della scuola.

Rai 4 – 21.20 – “Hawaii Five-0” Steve viene rapito da Wo Fat, che cerca di scoprire il luogo in cui è detenuto suo padre. Un episodio ricco di suspense e azione.

Intrattenimento e Attualità

Canale 5 – 21.35 – “Zelig” Un appuntamento con il divertimento e la comicità. Lo spettacolo televisivo che porta sul palco nuovi talenti comici.

Rai Tre – 21.20 – “Amore Criminale” Un programma con uno scopo di denuncia sociale, affronta il tema della violenza sulle donne. Le storie delle vittime vengono condivise e il programma lavora per offrire supporto attraverso i Centri Antiviolenza.

Rete 4 – 21.30 – “Dritto e Rovescio” Un programma di attualità politico-economica condotto da Paolo Del Debbio. Gli ospiti discutono dei temi più caldi del Paese e delle loro implicazioni.

La serata del 23 novembre 2023 offre una vasta scelta di programmi televisivi per tutti i gusti. Sintonizzati sui tuoi canali preferiti e goditi una serata di intrattenimento e informazione. Cosa sceglierai di guardare stasera?