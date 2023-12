Con l’approvazione della legge di bilancio 2024, il governo italiano ha messo in atto misure significative per rendere ancora più complesso il pensionamento anticipato prima dei 67 anni di età. Questo movimento mira a rivedere le deroghe alle regole Fornero, in particolare quelle relative alle quote, che hanno comportato un aggravio per l’Inps e le finanze pubbliche italiane.

La Necessità di Contenere la Spesa Pubblica

La spinta principale dietro queste riforme è la necessità di contenere la spesa pubblica, considerando il pesante debito pubblico che già affligge l’Italia. Allo stesso tempo, l’incremento della forza lavoro nel paese è una sfida complessa da affrontare, mettendo sotto pressione il sistema pensionistico basato sul metodo a ripartizione.

Quota 103 Prorogata ma con Nuove Penalizzazioni

Una delle modifiche più significative introdotte dalla legge di bilancio 2024 riguarda la proroga di Quota 103. Questa misura permette ai lavoratori dipendenti e autonomi di andare in pensione anticipata a 62 anni di età con almeno 41 anni di contributi. Tuttavia, per il 2024, Quota 103 è stata modificata con l’aggiunta di due penalizzazioni importanti:





Soglia massima d’importo: La pensione anticipata con Quota 103 non potrà superare 4 volte il trattamento minimo, limitando l’importo massimo a 2.270 euro lordi al mese. Calcolo con sistema contributivo: La pensione anticipata con Quota 103 sarà calcolata utilizzando il sistema contributivo, generalmente meno vantaggioso rispetto al sistema misto, che prevede una combinazione di contributivo e retributivo.

Inoltre, la finestra di uscita si allunga, con 7 mesi di attesa per i lavoratori del settore privato e 9 mesi per i pubblici dipendenti. Questo significa che i futuri pensionati dovranno aspettare più a lungo rispetto al passato prima di ricevere il loro primo assegno pensionistico.

Finestre di Uscita per le Pensioni Ordinarie

Le finestre di uscita per le pensioni ordinarie rimangono invariate. Ad esempio, per chi va in pensione con Ape Sociale a 63 anni e 5 mesi dal 2024, il primo assegno Inps sarà erogato il primo giorno del mese successivo al riconoscimento del diritto all’anticipo pensionistico. Questa misura, che supporta i lavoratori in stato di disagio o senza lavoro, non è considerata una pensione vera e propria e diventa tale solo al compimento dei 67 anni di età.

Le nuove regole prevedono un allungamento delle finestre mobili per i lavoratori pubblici e privati, mentre chi si affida alle regole Fornero non vedrà cambiamenti sostanziali. La riforma 2024 comporta tempi più lunghi per accedere alla pensione anticipata, complicando ulteriormente il panorama pensionistico italiano.

La legge di bilancio 2024 introduce nuove sfide per coloro che desiderano accedere alle pensioni anticipate. Queste misure, pur essendo finalizzate a contenere la spesa pubblica, rappresentano un’ulteriore complicazione per il sistema pensionistico italiano. I futuri pensionati dovranno pianificare attentamente il loro percorso pensionistico, tenendo conto delle nuove restrizioni e delle finestre di uscita prolungate.