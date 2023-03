“La prima notte insieme”. Federico Nicotera e Carola di Uomini e Donne creano scintille: la scelta dà il via a fuochi d’artificio.

La tanto attesa scelta di Federico Nicotera è finalmente arrivata a Uomini e Donne, e come previsto, il tronista ha scelto Carola. Tuttavia, questa decisione ha sollevato molte polemiche a causa del modo in cui è stata raggiunta.

Molti utenti ritengono infatti che Federico abbia volutamente prolungato il suo trono, nonostante avesse già un’idea precisa in mente. Alice, la corteggiatrice che si aspettava di non essere scelta, ha lasciato lo studio visibilmente commossa e delusa.

L’esperto di gossip Pugnaloni ha rivelato la scelta di Federico tramite una story pubblicata sui social. Secondo l’esperto, la conflittualità tra Federico e Carola nascondeva in realtà una forte attrazione reciproca.

Resta da vedere se la coppia riuscirà a trovare un equilibrio dopo il programma e a trasformare la loro frequentazione in una bella storia d’amore, come tutti sperano.

In una delle ultime puntate, Carola aveva scritto una commovente lettera d’amore a Federico. Tuttavia, pochi giorni fa, la stessa corteggiatrice aveva lasciato lo studio, dopo aver avuto diversi scontri con il tronista nel corso del dating.

Dopo l’intervista di rito dietro le quinte, la coppia ha trascorso la prima notte insieme nello stesso hotel, come da copione. Secondo quanto riferito da una “talpa” presente in hotel, Carola è arrivata per prima con un enorme mazzo di fiori in mano, seguita da Federico con un’espressione sognante.

Successivamente, la coppia si è ritirata nella camera, dove è stato portato dello champagne. In definitiva, una prima notte d’amore con i fiocchi per questa coppia che da tempo la gran parte dei telespettatori voleva insieme.