La sposa che non ha mai detto sì: Sara sepolta in abito bianco

Il Sogno di Sara e Francesco

Sara Viscardi e il suo fidanzato Francesco stavano per coronare il loro sogno d’amore, pronunciando il fatidico “Sì” sull’altare, circondati dagli affetti più cari. Tuttavia, per Sara, una donna di soli 39 anni, questo desiderio non si avvererà mai. Un male incurabile, contro cui combatteva da tempo, l’ha strappata alla vita il giorno prima del suo matrimonio. In suo onore, i genitori e il fidanzato hanno deciso che Sara verrà sepolta nel suo abito da sposa.

La Scelta di Sposarsi nonostante la Malattia

Il cancro che Sara Viscardi stava combattendo sembrava essere sotto controllo. Questo aveva dato a lei e al suo fidanzato la forza di decidere di sposarsi. “Sono stati giorni da incubo, assistendo al peggioramento delle condizioni di nostra figlia, che aveva scoperto mesi fa di avere un tumore”, raccontano i genitori della ragazza. “Aveva però deciso di sposarsi ugualmente, in quanto le sue condizioni sembravano stabili. Ma tutto è precipitato rapidamente”.

La Ricaduta e il Tragico Epilogo

Il matrimonio tra Sara Viscardi e Francesco era già stato rimandato a causa di una precedente ricaduta della ragazza. Nonostante tutto, c’era la speranza che le cose si sarebbero risolte. Purtroppo, un repentino peggioramento delle condizioni di salute di Sara ha spento definitivamente il suo sogno di sposarsi. Sara è deceduta il 12 settembre. La triste notizia è stata annunciata dai genitori attraverso un messaggio su Facebook: “Annunciamo con la morte nel nostro cuore che la nostra amata figlia Sara ha raggiunto la pace e serenità nell’alto dei cieli e da lassù con la sua anima gentile ci proteggerà nel nostro cammino. Ciao Sara, ci vedremo un giorno e torneremo ad essere felici tutti insieme. Tua mamma Patrizia e tuo fratello Valerio con il tuo papà Marcello, che ti hanno tanto amato”.

L’Ultimo Addio in Abito da Sposa

I funerali di Sara, vestita con l’abito da sposa che avrebbe indossato per il suo matrimonio, si terranno sabato 15 settembre nella chiesa di San Nicola di Riva di Solto. Un tributo commovente e simbolico per una vita interrotta troppo presto, ma che continuerà a vivere nei cuori di coloro che l’hanno amata.