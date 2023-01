La storia di chi è Claudio Villa? Causa morte, moglie, figli, amore, biografia, Sanremo, film

Claudio Villa , nome d’arte di Claudio Pica ( Roma , 1 gennaio 1926 – Padova , 7 febbraio 1987 ) , è stato un cantante italiano , noto anche con il soprannome Il Reuccio . Vince quattro volte il Festival della canzone di Sanremo (1955, 1957, 1962 e 1967), due volte il concorso RAI Canzonissima (1964 e 1966) e una volta il Festival della canzone napoletana .(1963). Ha anche partecipato due volte all’Eurovision Song Contest (1962 e 1967), anche se non ne ha vinto nessuno. Allo stesso modo, ha recitato in numerosi film musicali italiani, tra gli altri in alcune commedie sentimentali ambientate a Napoli a cui ha partecipato Peppino De Filippo , che sono diventate molto popolari. Festa de Piedigrotta nel 1962: Claudio Villa (al centro della foto) posa con il cantante Mario Trevi (a sinistra).

Biografia

Nacque nel quartiere romano di Trastevere , al numero 25 di via de la Lungara. La sua famiglia era umile: il padre era cocchiere e la madre casalinga . Villa partecipò ad un concorso canoro e lo vinse con la sua interpretazione del brano “Chitarratella”, uno dei successi di Carlo Buti , musicista che ammirava e dal cui repertorio trasse molti brani che in seguito cantò e incise. Nel 1946 partecipa per la prima volta ad alcune trasmissioni locali di Radio Roma . Ha registrato il suo primo disco nel 1947, per l’etichetta discografica Parlophon . Su questo 78 giri (oggi molto apprezzato dai collezionisti) ci sono “Serenatella dolce e amara” e “Canzoncella”. Targa sulla casa natale di Claudio Villa a Roma. Claudio Villa aveva una voce da tenore ed era enormemente popolare. Il suo stile e il suo repertorio sono legati al melodismo tipico degli anni Cinquanta, a cui rimase sempre fedele, senza modificarlo per adeguarsi ai gusti dei tempi successivi. Celebri le sue polemiche con chi lo criticava, come in occasione del Festival di Sanremo, dove era solito confrontarsi sia con l’organizzazione che con la stampa sia che fosse uno dei partecipanti o che lo escludessero. Tuttavia, ha avuto un vasto pubblico che gli è sempre stato fedele e ha registrato il tutto esaurito ai suoi concerti. Nel 1957 fu sottoposto a un curioso processo dalla rivista Sorrisi e Canzoni , dopo una dichiarazione ritenuta presuntuosa e immodesta, in cui si chiedeva al pubblico di votare per la colpevolezza o per l’assoluzione. Sarà assolto. Lo stesso procedimento si ripeterà nel 1960, e dalle pagine della rivista riceverà un’arringa difensiva di Pier Paolo Pasolini , che si schiererà per la conclusione del cantante. Sarà assolto con il voto di 138.225 lettori. Il nome di Claudio Villa compare nell’elenco degli appartenenti alla loggia massonica P2 , la cui pubblicazione è stata accompagnata da un grande scandalo in Italia. Morì improvvisamente a Padova , dove si era recato per un intervento al cuore. L’annuncio della sua morte suscitò grande scalpore in Italia, come fece il conduttore Pippo Baudo durante l’ultima sessione del Festival di Sanremo nel 1987. Il corpo di Villa fu cremato e le sue ceneri riposano nel cimitero della Rocca di San Sebastiano . Il suo epitaffio recita: Vita sei bella, morte fai schifo ( Vita, sei bella; morte, disgusto ).

Partecipazione al Festival di Sanremo

Claudio Villa era molto legato al Festival. Questa è la lista delle tue condivisioni. 1955: Buongiorno tristezza , insieme a Tullio Pane .

1955: Il torrente , insieme a Tullio Pane .

1955: Incantatella , insieme a Narciso Parigi .

1957: Corde della mia chitarra , insieme a Nunzio Gallo .

1957: Usignolo , insieme a Giorgio Consolini .

1957: Cancello tra le rose , insieme a Giorgio Consolini .

1957: Il pericolo numero uno , insieme a Gino Latilla .

1958: Giuro d’amarti così , insieme a Nilla Pizzi

1958: Campana di Santa Lucia , insieme a Giorgio Consolini

1958: Fragole e cappellini , insieme al Duo Fasano .

1958: Cos’è un bacio , insieme a Gino Latilla .

1958: La canzone che piace a te , insieme al Duo Fasano .

1959: A marcia in Fa , insieme a Gino Latilla .

1959: Un bacio sulla bocca , accanto a Betty Curtis .

1959: Partir con te , insieme a Johnny Dorelli .

1961: Mare di dicembre , insieme a Sergio Renda

1962: Addio addio , insieme a Domenico Modugno .

1962: Quando il vento di aprile , insieme ad Aura D’Angelo .

1963: Amor mon amour amore mio , insieme a Eugenia Foligatti .

1963: Occhi neri e cielo blu , insieme ad Aurelio Fierro .

1964: Passo su passo , insieme a Peggy March .

1966: Una casa in cima al mondo , insieme a Pino Donaggio .

1967: Non pensare a me , insieme a Iva Zanicchi .

1969: Meglio una sera (Piangere da solo) , insieme a Mino Reitano .

1970: Serenade , con Tony Del Monaco .

1982: Facciamo la pace .

Cinema

Nel 1952 partecipa per la prima volta da protagonista al film Serenata amara , diretto da Pino Mercanti . In totale, la sua carriera di attore conta trenta film. L’argomento di quasi tutti loro non va oltre il servire come scusa per collegare le loro canzoni. Il genere dei film oscilla tra la commedia all’italiana (come in La banda del buco o Fontana di Trevi -in spagnolo, Roma dei miei amori- ) e storie d’amore in lacrime ( Canzone proibita o Primo applauso ). Il ruolo di cui Villa era più soddisfatto è stato quello interpretato in Granada addio ( 1966 ), film di Marino Girolami in cui interpretava l’artista Mario Valli. filmografia Sono io l’assassino , regia di Roberto Bianchi Montero ( 1947 )

Botta e risposta , di Mario Soldati ( 1950 )

Canzone di primavera , di Mario Costa ( 1951 )

Stasera sciopero , di Mario Bonnard ( 1951 )

Vedi Napoli e poi muori , di Riccardo Freda ( 1951 )

Solo per te… Lucia , di Franco Rossi ( 1952 )

Serenata Amara , di Pino Mercanti ( 1952 )

Canzone d’amore , di Giorgio Simonelli ( 1954 )

Ore 10 lezione di canto , di Marino Girolami ( 1955 )

Canzone proibita , di Flavio Calzavara ( 1956 )

Guaglione , di Giorgio Simonelli ( 1956 )

Sanremo canta , di Domenico Paolella ( 1956 )

Vivere, cantare che male ti fo? di Marino Girolami ( 1957 )

Sette canzoni per sette sorelle , di Marino Girolami ( 1957 )

Serenata per sedie bionde , di Marino Girolami ( 1957 )

C’è un sentiero nel cielo , di Marino Girolami ( 1957 )

Buongiorno cugino amore! di Marino Girolami ( 1957 )

Il canto del destino , di Marino Girolami ( 1957 )

L’amore nasce a Roma , di Mario Amendola ( 1958 )

Destinazione Sanremo , di Domenico Paolella ( 1959 )

Quanto sei bella Roma , di Marino Girolami ( 1959 )

Perfide ma belle , di Giorgio Simonelli ( 1959 )

Una canzone nel deserto , di Marino Girolami ( 1960 )

La banda del buco , di Mario Amendola ( 1960 )

Fontana di Trevi , di Carlo Campogalliani ( 1960 )

Appuntamento in Riviera , regia di Mario Mattoli ( 1962 )

Granada ciao! di Marino Girolami ( 1966 )

Melodrammore – E vissero felici e contenti , di Maurizio Costanzo ( 1978 )

FF.SS. – Cioè: …che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene? di Renzo Arbore ( 1983 )

Radio Lazio

Nel 1976 fonda a Roma, insieme al figlio Mauro, un’emittente radiofonica privata, Radio Lazio. Su questa emittente ha condotto per alcuni anni un programma chiamato Socially con Claudio Villa .

Vita privata