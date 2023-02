La vita privata di Anna Oxa: tre ex mariti, relazione con Gianni Belleno e figli Francesca e Qazim

Anna Oxa è stata legata sentimentalmente e appassionatamente al compositore Franco Ciani, all’imprenditore Behgjet Pacolli e infine alla sua ex guardia del corpo Marco Sansonetti. Nel frattempo, ha avuto una lunga e appassionata relazione con il musicista dei New Trolls Gianni Belleno e insieme hanno avuto due bellissimi figli, Francesca e Qazim.

La vita di Anna Oxa è stata piena di amore e passione! È stata sposata tre volte con il musicista Franco Ciani, con l’imprenditore di origine albanese Behgjet Pacolli e con l’ex guardia del corpo Marco Sansonetti. Ha avuto anche una lunga relazione con il batterista dei New Trolls Gianni Belleno, con cui ha avuto due bellissimi figli, Francesca e Qazim.

Era profondamente legata al suo primo marito Franco Ciani, tragicamente scomparso per suicidio nel 2020.

Il matrimonio di Anna Oxa con il compositore e produttore Franco Ciani a soli 19 e 22 anni è diventato un momento storico, immortalato nella foto del taglio della torta del loro matrimonio nel 1980. Ciani ha scritto alcune delle canzoni più amate da Anna come Tutti i brividi del mondo, Ti lascerò (cantata con Fausto Leali, che le valse la vittoria al Festival di Sanremo 1989) e Quando nasce un amore.

Purtroppo Franco è scomparso nel gennaio 2020, il suo corpo è stato ritrovato in una camera d’albergo a Fidenza. Si pensa che il gesto estremo, compiuto con un sacchetto di plastica, fosse dovuto a motivi economici e professionali, come scritto in un biglietto indirizzato al suo impresario Nando Sepe. Anna è rimasta incredula quando ha appreso la tragica notizia, esprimendo il suo shock e la sua tristezza.

La relazione appassionata di Anna Oxa con Gianni Belleno, musicista dei New Trolls, le fu presentata dall’ex marito. Questo amore duraturo ha dato ad Anna due bellissimi figli, Francesca e Qazim. Purtroppo la loro relazione non era destinata a durare e nel 2009 Anna ha denunciato il suo compagno per aver trascurato gli obblighi di assistenza familiare. Belleno è stato condannato a sei mesi di reclusione e ha dovuto pagare 5.000 euro per il figlio e 25.000 euro per la figlia.

Anna Oxa era follemente innamorata dei suoi due successivi mariti, Behgjet Pacolli, un uomo d’affari albanese di origine kosovara, e Marco Sansonetti, la sua ex guardia del corpo di 22 anni più giovane. Ha sposato Pacolli nel 1999 e i due sono rimasti insieme fino al 2002. Nel 2008, la Oxa e Sansonetti si sono sposati con una bella cerimonia buddista a Cantù e sono rimasti legati l’uno all’altra fino alla fine della loro unione.