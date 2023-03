Lady Gaga senza trucco: il selfie acqua e sapone rivela bellezza naturale

Lady Gaga si unisce alla tendenza dei selfie senza trucco, mostrando con coraggio il suo volto al naturale. Senza l’ausilio di cosmetici, la sua bellezza genuina risplende.

I social media sono pieni di varie immagini, ma ultimamente la moda dei selfie senza trucco sta riscuotendo grande successo, inviando un messaggio significativo sulla body positivity. Che sia per dimostrare di essere persone del tutto “normali” o per evidenziare la loro bellezza innata, sempre più celebrità aderiscono a questa tendenza. L’ultima a farlo è Lady Gaga, che senza l’utilizzo di eye-liner, fondotinta e rossetti opachi, appare come una persona completamente diversa. Il suo selfie al naturale celebra la bellezza semplice e autentica.

Lady Gaga e il selfie senza trucco

Sin dall’inizio della sua carriera, Lady Gaga ha abituato i fan alle sue stravaganze e, grazie ai suoi look personalizzati, appare sempre spettacolare e originale sui red carpet internazionali. I trucchi audaci hanno contribuito a farne una vera icona del trasformismo, tanto che le sue foto al naturale sono sorprendenti. Chi l’ha mai vista senza trucco? È stata lei stessa a soddisfare la curiosità dei fan, aderendo alla moda dei selfie senza make-up. La ragione dietro questa scelta? Ringraziare tutti per la nomination nella categoria Best Actress ai prossimi Sag Awards.

La bellezza naturale di Lady Gaga

Com’è Lady Gaga senza trucco? Splendida, come dimostra il recente scatto sui social media. La cantante si è fotografata in primo piano indossando una felpa nera con il logo Gucci sul petto, i capelli legati ma in ordine e nessun trucco sul viso. Senza filtri, ombretti, mascara o fondotinta, Lady Gaga non teme di mostrare il suo aspetto al naturale, dimostrando di apprezzarsi per come è. La differenza rispetto ai beauty look realizzati dai truccatori è evidente, ma è chiaro che non è ossessionata dalla perfezione a tutti i costi. Anzi, non è mai stata più affascinante di quanto lo sia nella sua versione semplice e naturale.