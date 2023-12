L’attacco di Paola Ferrari a Belen Rodriguez: ‘La camicia bianca che la trasforma in una santa

La giornalista Paola Ferrari ha fatto sentire la sua voce sui social, contestando aspramente Belen Rodriguez e l’intervista rilasciata dalla showgirl argentina a Domenica In il 3 dicembre. Paola Ferrari ha espresso il suo pensiero in un post su Instagram, lanciando una critica che non è passata inosservata. Le sue parole sono state chiare: “Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una Santa.”

Il Commento di Paola Ferrari

Paola Ferrari ha commentato l’intervista di Belen Rodriguez, che è stata la protagonista di un’ora su Rai Uno. La conduttrice televisiva e giornalista ha pubblicato il suo pensiero su Instagram, accompagnato da un’immagine di Belen durante l’intervista condotta da Mara Venier. Il suo commento ha suscitato reazioni diverse tra gli utenti dei social media, alcuni dei quali hanno criticato aspramente la sua presa di posizione, definendola “poco solidale con le donne” e “invidiosa.”

La Tornata di Belen Rodriguez a Domenica In

Belen Rodriguez è tornata in televisione come ospite di Domenica In dopo una lunga assenza. Durante l’intervista, ha condiviso con il pubblico il difficile periodo che ha attraversato negli ultimi mesi. La showgirl argentina ha parlato apertamente della sua lotta contro la depressione, che l’ha colpita in modo inaspettato. Dopo un soggiorno in clinica di circa 20 giorni e grazie al supporto della famiglia e di Elio Lorenzoni, Belen è ora pronta a iniziare una nuova fase della sua vita.





Le Confessioni di Belen Rodriguez

Durante l’intervista, Belen Rodriguez ha affrontato anche il tema dei tradimenti da parte di Stefano De Martino, suo ex marito. Ha rivelato quanto poco lui sia stato presente durante il suo periodo di difficoltà: “Non ha saputo aiutarmi, essere un marito. Perché non mi ama, non mi ha amata.” Inoltre, ha dichiarato che il divorzio è imminente e che si sta preparando a sposare il suo nuovo compagno. Ha condiviso anche una romantica storia su come lui le ha proposto il matrimonio, regalandole un anello a sorpresa durante un viaggio.

La presa di posizione di Paola Ferrari ha aggiunto ulteriore combustibile alla discussione attorno all’intervista di Belen Rodriguez e ha alimentato il dibattito online. Resta da vedere come questa polemica si svilupperà nei prossimi giorni.