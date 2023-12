Durante il suo concerto del 26 dicembre al Palasele di Eboli, provincia di Salerno, Laura Pausini ha creato un momento divertente interagendo con un fan che sembrava infastidito dalla sua presenza sul palco. Il siparietto inaspettato ha suscitato risate e curiosità tra il pubblico presente.

Durante il concerto, Laura Pausini ha notato un fan particolare, Ciro, che sembrava manifestare chiaramente il suo disinteresse per l’artista e la sua musica. In modo scherzoso, Laura ha iniziato a chiamarlo e gli ha fatto una domanda intrigante: “Ti ho fatto la uallera alla pizzaiuola?”. Questa espressione in dialetto napoletano indica qualcosa o qualcuno di fastidioso o non gradito.

Il fan ha confermato con un sorriso che Laura lo aveva effettivamente “fatto la uallera alla pizzaiuola”. Tuttavia, Laura Pausini non ha aspettato una risposta dettagliata e ha proseguito con il concerto.





Questo episodio dimostra l’abilità di Laura Pausini nel coinvolgere il pubblico e scherzare con i suoi fan. Ha sempre mostrato un grande senso dell’umorismo e la capacità di comunicare con il pubblico utilizzando il linguaggio popolare.

La spontaneità e l’umorismo di Laura Pausini durante il concerto a Salerno dimostrano il suo legame con i fan e la sua capacità di creare momenti divertenti anche in situazioni impreviste. La cantante italiana continua a conquistare il cuore del pubblico non solo con la sua musica, ma anche con la sua personalità affabile e la sua capacità di intrattenere il pubblico.