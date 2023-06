Le previsioni Branko settimanali dal 17 al 23 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per il Leone, questa settimana sarà caratterizzata da una maggiore concentrazione sulla tua carriera e sul raggiungimento degli obiettivi professionali. Le stelle indicano che potresti trovare nuove opportunità di avanzamento o ottenere riconoscimenti per il tuo lavoro. Focalizzati sulla tua ambizione e sfrutta al massimo le tue capacità.

Consiglio per il Leone: Stabilisci obiettivi chiari e realizzabili per mantenere alta la tua motivazione.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Le stelle indicano che la Vergine potrebbe trovarsi ad affrontare sfide o problemi che richiedono pazienza e perseveranza questa settimana. È importante che tu mantenga la calma e la compostezza di fronte alle difficoltà. Cerca soluzioni pratiche e non avere paura di chiedere aiuto se ne hai bisogno.

Consiglio per la Vergine: Prenditi del tempo per rilassarti e ricaricare le energie quando ne hai bisogno.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia sarà avvolta da un’energia creativa e artistica questa settimana. Le stelle suggeriscono che potresti trovare ispirazione per esprimere te stesso attraverso l’arte, la musica o altre forme di espressione artistica. Sfrutta questa energia per alimentare la tua creatività e goditi il processo di creazione.

Consiglio per la Bilancia: Sperimenta nuove forme di espressione artistica per stimolare la tua creatività.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per lo Scorpione, questa settimana sarà un periodo di crescita personale e di esplorazione interiore. Le stelle indicano che potresti sentirti attratto da argomenti spirituali o filosofici che ti aiutano a comprendere meglio il significato della vita. Sfrutta questo periodo per leggere libri o partecipare a discussioni che ti aiutano a espandere la tua visione del mondo.

Consiglio per lo Scorpione: Trova il tempo per la meditazione o per la pratica della consapevolezza per sviluppare una maggiore comprensione di te stesso.