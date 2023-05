L’incredibile verità su chi è Maddalena Svevi ballerina di Amici 22: età, di dov'è, programmi tv, fidanzato e Instagram - Controcopertina

Maddalena Svevi di Amici: Una giovane ballerina pronta a conquistare il palcoscenico

La scuola di Amici ha riaperto i battenti e ha accolto una nuova classe di talentuosi artisti sin dal mese di settembre. Tra i ballerini selezionati spicca la giovane e talentuosa Maddalena Svevi, appena diciassettenne. Nonostante sia stata eliminata, Maddalena è determinata a dimostrare il suo valore e a realizzare il suo sogno di diventare una ballerina di successo. Conosceremo meglio la sua storia e le sue aspirazioni all’interno dell’affascinante mondo di Amici.

Maddalena Svevi: La passione per la danza sin da bambina

Maddalena Svevi, originaria di Genova, ha avuto una passione per la danza fin da quando era bambina. Ha iniziato il suo percorso presso la prestigiosa Naima Accademy diretta da Matteo Addino ed è stata successivamente selezionata per entrare a far parte dell’Experience Academy, una compagnia di ballo di grande talento. Maddalena ha già fatto breccia nel mondo televisivo, partecipando al programma Pequenos Gigantes insieme a Belen Rodriguez nel 2016, e facendo parte del cast dell’ultima edizione de Il cantante mascherato.

La giovane ballerina ha anche fatto parte del cast del musical “Un papà sotto l’albero” diretto da Garrison Rochelle e Fioretta Mari, e ha vinto i Garrison Game insieme al suo gruppo. Ha avuto l’opportunità di esprimere il suo talento nel video musicale della canzone “Perfetta così” di Aka7even.

Il percorso di Maddalena ad Amici

Il 14 settembre 2022 è stata registrata la prima puntata del talent show Amici di Maria De Filippi, e Maddalena Svevi è entrata ufficialmente a far parte della classe di ballo dopo aver ottenuto l’approvazione di Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Durante il percorso ad Amici, Maddalena ha stretto un’amicizia speciale con Tommaso Stanzani, dato che provengono entrambi dalla stessa accademia di danza. Insieme a Maddalena, è entrato anche Samuel Segreto, che ha mostrato più volte interesse per lei attraverso i suoi commenti sui social.

Fin dalla sua presentazione ad Amici, Maddalena ha dichiarato la sua determinazione a vincere, dimostrandosi una concorrente estremamente competitiva. Nonostante gli alti e bassi che ha affrontato lungo il percorso, ha sempre dimostrato il suo talento e ha saputo farsi valere. Eleonora Abbagnato, una professionista di grande esperienza che ha giudicato le sfide di ballo, non ha mai nascosto la sua ammirazione per Maddalena, elogiando le sue abilità e confermandole il potenziale per diventare una ballerina professionista. A febbraio, Maddalena ha raggiunto il Serale, la fase avanzata del programma.

**La storia d’amore con Mattia Zenzola e nuove prospettive romantiche