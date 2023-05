Lite furiosa all'Isola dei Famosi 2023: Fabio dei Jalisse si scontra con un naufrago - Controcopertina

Situazione delicata all’Isola dei Famosi, in cui Fabio dei Jalisse è stato protagonista di una lite furiosa con un altro naufrago poco prima della puntata in diretta con Ilary Blasi. La serata del 22 maggio vedrà sicuramente un’attenzione particolare su questo episodio, con la speranza che i toni si possano abbassare e che lo spettacolo televisivo prosegua senza troppe interruzioni. Tuttavia, ciò che è emerso è stato qualcosa di estremamente spiacevole per il cantante.

Fabio dei Jalisse contro il naufrago: la lite prende forma

Fabio dei Jalisse ha preso posizione inizialmente nei confronti del naufrago, protestando per l’utilizzo della zattera: “La vuole asciugare, non riesco a capire più niente”. Il naufrago ha risposto in modo provocatorio: “Ma è di tutti o è tua? La voleva a tutti i costi per andare a pescare”. A questo punto, Fabio ha risposto con fermezza: “Allora non la userò più, la sta trattando come una delle sue barche”. L’altro concorrente ha contrattaccato dicendo: “Ma non è tua, è di tutti”.

Marco Mazzoli entra in scena: tensioni aumentano

Marco Mazzoli è entrato in conflitto con Fabio dei Jalisse, commentando il suo compagno di avventura in questo modo: “È arrabbiato con me perché l’ho nominato, potrei spiegargli il motivo per ore, ma lui non accetterebbe mai. Comunque, tu devi sempre fare lo scorbutico del ca***”. Il cantante ha risposto: “Ha un atteggiamento dittatoriale, non mi piace, taglio i ponti con lui”. A intervenire sono state anche Alessandra, moglie di Fabio, e Cristina, che hanno discusso su Mazzoli e il suo rapporto con il marito.

Conclusioni: La lite furiosa tra Fabio dei Jalisse e il naufrago ha scosso l’Isola dei Famosi. Questo episodio di tensione è emerso a poche ore dalla messa in onda della puntata in diretta, suscitando l’attenzione degli spettatori. Si spera che i toni si possano calare e che il programma possa continuare senza ulteriori intoppi.