Lori Sammartino, Flaminia Morandi e Marta Flavi: chi sono le ex mogli di Maurizio Costanzo?

Prima di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo era stato sposato con altre tre donne: Lori Sammartino, Flaminia Morandi e Marta Flavi, anche se purtroppo pochi le ricordano.

Chi sono le tre donne straordinarie che hanno avuto il privilegio di essere sposate con l’illustre giornalista Maurizio Costanzo?

È stata Lori Sammartino a far perdere la testa a Maurizio Costanzo! La loro relazione è stata un argomento di discussione a causa del divario di età: lei aveva 14 anni in più di lui quando si sono sposati nel 1963, quando lui aveva 25 anni e lei 39. Purtroppo le loro strade si separarono all’inizio degli anni ’70.

Ho avuto la fortuna di essere stato sposato con Lori, che purtroppo non c’è più. Era più anziana di me, aveva 39 anni quando ci siamo scambiati le promesse, mentre io ne avevo solo 25. Era un’incredibile fotoreporter. Era un’incredibile fotoreporter che ha condiviso con me molte delle sue conoscenze e della sua esperienza.

Nel 1973, Maurizio Costanzo e Flaminia Morandi si unirono gioiosamente in matrimonio. Flaminia aveva precedentemente divorziato dal giornalista Rai Alberto Michelini per stare con Maurizio. Questa bella unione è stata benedetta da due figli: Camilla Costanzo, 45 anni, sceneggiatrice di successo, e Saverio Costanzo, 42 anni, noto regista. Per finire, Maurizio ha quattro nipoti. La coppia ha vissuto una felice unione dal 1989 al 1990.

Nel 1989, Maurizio Costanzo e Marta Flavi si sono uniti in matrimonio, essendo entrambi conduttori televisivi. Purtroppo il loro amore non era destinato a durare.

Marta Flavi ha raccontato con tristezza la storia del suo matrimonio, finito dopo un solo anno, anche se ci sono voluti altri cinque anni per arrivare al divorzio.

Sono assolutamente estasiata dal mio nuovo amore e sono entusiasta che lui e Maria (de Filippi, ndr) siano felici insieme. Ho solo bei ricordi di lui e sono profondamente legata a lui. Per fortuna abbiamo preso strade diverse nella vita, ma se non fosse che mi ricorda il mio ex coniuge Maurizio, non me lo ricorderei nemmeno, è passato così tanto tempo!

Simona Izzo ha avuto un ruolo incredibilmente importante nella vita di Maurizio Costanzo, anche se non si sono mai sposati. È stata davvero insostituibile.

Dopo la fine del matrimonio con Flamminia Morandi e l’inizio della storia d’amore con Marta Flavi negli anni ’80, i due si fidanzarono. Il direttore d’orchestra parlava amorevolmente di lei, esprimendo la sua profonda ammirazione.

Lavorare con Simona è stato un viaggio incredibile, ricco di collaborazioni, conflitti e risoluzioni.

Maurizio è assolutamente devoto a Maria De Filippi, la sua amata moglie da 27 anni. La custodisce e ne parla con la massima ammirazione e adorazione.

Quando ho posato gli occhi su di lei, ho capito che era quella giusta. Maria è la donna che ho sognato per l’eternità. Abbiamo accolto a braccia aperte Gabriele Costanzo, 27 anni (1992).