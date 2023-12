Lutto choc in Italia: morta la figlia vip a 34 anni

Il mondo dello sport italiano è stato scosso da una tragica notizia: la prematura scomparsa di Emanuela Perinetti, figlia del famoso dirigente calcistico Giorgio Perinetti. A soli 34 anni, Emanuela è deceduta mercoledì 29 novembre 2023 a causa di una malattia contro la quale ha combattuto con coraggio e determinazione.

Un Addio Prematuro

Emanuela Perinetti si è spenta dopo un periodo di ricovero ospedaliero causato dall’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La sua morte ha lasciato un vuoto nel cuore della sua famiglia e del mondo dello sport, dove anche lei, nonostante la giovane età, aveva fatto la sua strada.

Un Talento Riconosciuto nel Mondo del Calcio

La giovane Emanuela aveva conseguito una laurea in “Innovation Management” presso la Luiss di Roma ed era diventata un punto di riferimento nel panorama calcistico grazie al suo lavoro. La sua presenza e la sua professionalità erano ammirate sia dagli appassionati di calcio che dagli addetti ai lavori. Il suo contributo al mondo dello sport era stato notevole, rendendo il suo nome rispettato e riconosciuto.





Il Legame con il Calcio

Emanuela Perinetti era la figlia di Giorgio Perinetti, un dirigente tecnico di lunga data nel calcio italiano. Giorgio aveva ricoperto importanti ruoli dirigenziali in squadre come Roma, Napoli e Juventus, oltre a essere stato il direttore tecnico dell’Avellino. La tragica notizia della morte di sua figlia è giunta al termine della partita tra l’Avellino e la Juve Stabia, un momento straziante per Giorgio Perinetti e per il club irpino.

Un Dolore Aggiuntivo

Questa non è la prima volta che Giorgio Perinetti deve affrontare una tragedia familiare. In passato, aveva già vissuto la perdita di sua moglie, Daniela Logiudice, a causa di un tumore al seno quando aveva 49 anni. La famiglia Perinetti ha dovuto superare dolori immensi, dimostrando una forza straordinaria in momenti così difficili.

In una nota ufficiale, l’U.S Avellino 1912, la squadra di calcio diretta da Giorgio Perinetti, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Emanuela e si è unita al dolore del suo direttore. Giorgio Perinetti è tornato a Milano nel pomeriggio per stare accanto alla sua famiglia in questo momento di profonda tristezza.

La scomparsa di Emanuela Perinetti è una perdita per il mondo dello sport italiano, ma il suo ricordo e il suo contributo resteranno indelebili nella memoria di coloro che l’hanno conosciuta e ammirata.