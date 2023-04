Madre concede il cellulare alla bimba di 5 anni, la piccola acquista su Amazon per 2.700 euro di giocattoli

Inizialmente ha ipotizzato un raggiro, ma solo aprendo la cronologia degli acquisti ha iniziato a comprendere

«Ho ricevuto un avviso di spedizione da Amazon che affermava ‘Complimenti, il tuo ordine è stato inviato’», ma la mamma 26enne di una bambina di cinque anni non ricordava assolutamente di aver effettuato acquisti online sulla nota piattaforma. Inizialmente ha ipotizzato un raggiro, ma solo aprendo la cronologia degli acquisti ha iniziato a comprendere: diverse moto elettriche da cross, stivali da cowboy e una Jeep giocattolo, tutto per un totale di oltre 2.700 euro.

Il cellulare non sorvegliato

Jessica Nunes di Westport, Massachusetts, ha raccontato a “Good Morning America” di aver scoperto che sua figlia Lila aveva acquistato i giocattoli tanto desiderati dopo una mattina al parco, dove aveva visto altri bambini giocare con gli stessi oggetti poi acquistati. Come è potuto accadere? Jessica aveva lasciato il suo telefono a sua figlia mentre erano in auto, ma era certa che stesse utilizzando una delle app scaricate sullo smartphone: «Non pensavo finisse su Amazon».

La lezione per madre e figlia

La mamma Jessica, che descrive sua figlia come “molto sveglia” e “abile nel negoziare”, ha però deciso di trarre un insegnamento da quanto avvenuto, sia per se stessa che per Lila. Il suo messaggio agli altri genitori è di ricordare che «i bambini ci osservano sempre e prestano molta più attenzione di quanto crediamo». «L’ho presa come un’esperienza didattica – ha affermato – ho compreso che devo impostare una password sul telefono e prestare maggior attenzione quando mia figlia utilizza telefoni e tablet. I bambini possono imbattersi in qualsiasi cosa. Per Lila, è stata l’opportunità per parlarle del valore del denaro e dell’importanza di guadagnarsi ciò che si desidera». La signora Nunes ha infine spiegato che tutti gli acquisti inattesi sono già stati annullati o sono in fase di restituzione.