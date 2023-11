Malore notturno nel bagno, Dario Zaina, di 36 anni, muore nonostante il vano tentativo dei genitori di soccorrerlo

La comunità di Tiezzo, in provincia di Pordenone, è stata scossa dalla tragica notizia della morte improvvisa di Dario Zaina, un giovane di soli 36 anni.

Dario è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in bagno nella sua abitazione. Nonostante i tentativi frenetici di soccorso da parte dei suoi genitori, Elena e Giacomo, e poi dei sanitari, la sua vita non ha potuto essere salvata.

La vita di Dario

Dario viveva con i genitori a Tiezzo e lavorava in un’azienda a Cordenons dove realizzava pannelli per soffitti e controsoffitti. Prima di questo, aveva lavorato nel settore dell’ospitalità, inclusi periodi all’Hotel Principe di Bibione e in vari bar della provincia di Pordenone.





Dopo aver completato gli studi all’Ipsia, Dario aveva trovato la sua strada nel mondo del lavoro, guadagnandosi il rispetto e l’affetto dei colleghi e dei clienti. La sua passione per la cucina, specialmente il barbecue, era ben nota tra amici e conoscenti, che lo apprezzavano per le sue abilità culinarie e la sua disponibilità a partecipare agli eventi locali.

Il dolore di una comunità

La notizia della scomparsa di Dario ha lasciato un vuoto incommensurabile nella comunità di Tiezzo. I suoi genitori e il fratello Walter, insieme a nipoti, parenti e numerosi amici, sono stati travolti dal dolore.

Il locale bar Margherita, dove Dario era un habitué, e il Civico 126, un altro dei suoi posti preferiti, hanno espresso la loro incredulità e il loro dolore. I messaggi di cordoglio e ricordo si sono diffusi rapidamente, riflettendo l’affetto e il rispetto che tutti avevano per lui. Ricordato per il suo sorriso, la sua bontà e la sua grande disponibilità, Dario aveva lasciato un’impronta indelebile nella vita di coloro che lo conoscevano.

Ricordi e progetti interrotti

Dario aveva tanti progetti e sogni da realizzare. La sua partecipazione attiva in eventi come il Grill Contest e nelle attività della società calcistica locale dimostrava il suo impegno nella vita comunitaria. La data delle esequie di Dario non è stata ancora annunciata, mentre si attendono ulteriori esami per chiarire le cause esatte della sua morte.