La musica italiana piange la scomparsa di Michele Cristoforetti, cantautore morto a soli 36 anni. Il giovane artista era stato colpito da una forma aggressiva di leucemia alcuni mesi fa, ma nonostante ciò è riuscito a pubblicare il suo ultimo album, “Esagerato”, direttamente dall’ospedale. Purtroppo, nonostante il trapianto di midollo osseo, Michele si è spento ieri presso l’ospedale di Padova dove era ricoverato.

Michele Cristoforetti aveva iniziato la sua carriera musicale nel 2005 come membro della band Kascade, ma successivamente aveva intrapreso la carriera da solista, ottenendo grande successo. Ha tenuto oltre 500 concerti e cinque tournée, aprendo anche i concerti di Vasco Rossi a Trento, Ancona e Milano. Tra le sue dediche più note ci sono quelle a Fabrizio De André e a Chico Forti, ex velista e produttore televisivo detenuto negli Stati Uniti.

In uno dei suoi ultimi post sui social, Michele aveva ringraziato i suoi fan per il loro sostegno e affetto durante il suo percorso difficile. La sua forza e la sua determinazione resteranno un esempio per tutti coloro che lo hanno conosciuto.





I funerali si terranno martedì 14 novembre presso la chiesa “Sacro Cuore di Gesù” di Padova. La musica italiana piange la scomparsa di un grande artista, ma la sua voce e le sue opere resteranno per sempre nei cuori di tutti coloro che l’hanno amato e apprezzato.