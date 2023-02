Malore per Antonio Conte, portato in ospedale: “Va operato subito”. Cosa sappiamo

L’improvviso e inaspettato malore di Antonio Conte è stato uno shock per tutti, soprattutto per lui che è l’attuale allenatore del Tottenham in Inghilterra. Dopo aver avvertito forti dolori, l’allenatore di calcio italiano ha deciso di rivolgersi a un medico, che gli ha diagnosticato un problema di salute e ha ordinato il ricovero per un intervento chirurgico. Una notizia devastante per Conte, che non vedeva l’ora di lavorare all’estero, in Inghilterra.

Antonio Conte, amatissimo ex giocatore di Juventus e Inter, è stato colpito da un imprevisto che potrebbe allontanarlo da un momento all’altro. È inevitabile che debba essere trasferito in ospedale per un’operazione urgente al fine di risolvere il problema il prima possibile. Il comunicato stampa della squadra londinese ha fornito tutti i dettagli necessari e ora i fan dell’ex calciatore pregano ardentemente per la sua guarigione, affinché possa continuare a essere una star nel suo campo.

Siamo profondamente addolorati nel comunicare che Antonio Conte è stato ricoverato in ospedale per un intervento medico inaspettato. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile.

Lo stato di salute di Antonio Conte è stato motivo di grande angoscia e preoccupazione, in quanto recentemente è stato colpito da una malattia inaspettata che ha reso necessario il suo ricovero in ospedale. Dopo gli esami medici necessari, è stata stabilita l’urgenza di un’operazione, programmata per mercoledì 1 febbraio. Fortunatamente, grazie al Tottenham, è stato scoperto il problema che affligge il tecnico 53enne.

Qui al Tottenham abbiamo a cuore il benessere di Antonio Conte e gli mandiamo tutto il nostro affetto e sostegno in questo momento difficile. Antonio sta attualmente accusando dolori addominali e gli è stata diagnosticata una colecistite; oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere la cistifellea. Gli auguriamo una pronta guarigione e attendiamo il suo ritorno dopo il necessario periodo di recupero.

Conte è una forza trainante del Tottenham dal 2021, ma la sua impressionante carriera include anche la guida dell’Inter dal 2019 al 2021, del Chelsea, della Juventus, del Siena, dell’Atalanta, del Bari e dell’Arezzo. Per non parlare del suo incredibile mandato come manager della Nazionale italiana dal 2014 al 2016. Come ex giocatore, Conte ha rappresentato con orgoglio la Juventus dal 1991 al 2004.