Meghan il suo outfit da capogiro

Non c’è niente che la duchessa del Sussex faccia meglio che fare ritorni spettacolari sulla scena. Strepitosi e ultra raffinati. Mostrando abiti, accessori e gioielli da favola. Ne ha dato dimostrazione l’8 marzo, quando ha incontrato lo staff di Harvest Home, un’organizzazione che aiuta donne senza dimora a Los Angeles, di cui è madrina, concedendosi poi un pranzo nel ristorante messicano Gracias Madre.

Nonostante l’atmosfera informale dell’evento, Meghan, come si può vedere nelle foto esclusive di queste pagine, ha mostrato uno stile sofisticato, somigliando più a una regina medio-orientale che a una duchessa britannica. Iniziamo dal cappotto, il modello Lilia di Max Mara in cashmere nero con cintura in vita. Il capo ha un costo di 3.100 euro. La duchessa lo ha abbinato a pantaloni Altuzarra modello Tristan, non più disponibili (ma capi simili sul sito del marchio costano circa 700 euro) e un maglione girocollo a coste di Sportmax, in vendita a 295 euro.

Richiamando la moda degli anni ’90 recentemente tornata di moda, i sabot Roman Stud Flat Mule avorio di Valentino che costano 721 euro. Il totale (parziale) dell’ensemble è di 4.800 euro, cifra sorprendente se si considera che l’outfit di Meghan sembra apparentemente minimalista. Ma la moglie del principe Harry ha speso cifre notevoli anche per gli accessori. Meghan indossa occhiali da sole Rockstud di Valentino che costano circa 200 euro, cifra che impallidisce di fronte all’importo investito per la borsa, la 19 Flap Bag in pelle di vitello di Chanel.

Parte della collezione Cruise 2021, ha un costo di 5.570 euro. Sono i gioielli, tuttavia, il fulcro del look, incentrato sui pezzi di Cartier che Harry ha ereditato dalla madre Diana. Elementi chiave della collezione sono il braccialetto Love e l’orologio Tank Française in oro giallo, che valgono rispettivamente 4.900 e 22.900 euro. Al polso della duchessa compare anche il bracciale di diamanti modello tennis, sempre della maison francese, che oggi può valere circa 23 mila euro.

Tutti splendidi monili già visti. Invece, inediti la collana in oro giallo di Omega, vintage, appartenuta alla defunta principessa del Galles (che secondo gli esperti vale circa 5 mila euro), un altro bracciale di diamanti, questa volta dell’orafo britannico Bentley& Skinner (anche in questo caso siamo intorno ai 5 mila euro), e un paio di orecchini a bottone in oro giallo, anch’essi parte del tesoro di Lady Diana: valgono tra 4 e 5 mila euro.

Quindi, con la calcolatrice alla mano, Meghan per la sua passeggiata californiana ha indossato circa 75 mila euro. È innegabile, quindi , che dietro il minimalismo già menzionato dell’ex attrice si nasconda una ricerca accurata e meticolosa di pezzi unici, abbinati a capi di moda accessibili solo a pochi eletti. E poco importa se nel documentario di Netflix, insieme a Harry, raccontava di come la casa reale la costringesse a rinunciare a vestiti colorati. Il nero sembra essere la sua tonalità preferita, soprattutto se ha il fascino scintillante di prezzi strabilianti.