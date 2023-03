Michele Bravi è fidanzato?

Michele Bravi, cantante, attore e giudice del serale di Amici, è un artista versatile che condivide volentieri successi e progetti lavorativi con i suoi numerosi fan. Tuttavia, è più riservato quando si tratta della sua vita privata. Le ultime dichiarazioni personali del cantante riguardo alla sua vita amorosa risalgono a novembre, quando in un’intervista a Belve ha confessato di essere fidanzato.

“Sono fidanzato. È un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo,” ha affermato Michele Bravi in quell’occasione. Senza rivelare il nome del compagno, ha prima scherzato: “Non voglio la competizione dentro casa, l’unica primadonna sono io,” poi ha aggiunto: “Rimango un infedele per natura. Anche se non tradisco, sono un infedele che non tradisce. È più forte di me”. Ma chi è questo misterioso fidanzato e, soprattutto, i due sono ancora insieme?

Michele Bravi, la presunta relazione con Giulio e il coming out

È difficile stabilire se Michele Bravi sia attualmente fidanzato o meno. In passato, si è parlato di una relazione con Giulio, che, secondo donnapop, il cantante avrebbe conosciuto sul set di X-Factor quando era ancora un concorrente del talent show. Non è chiaro se Giulio sia il fidanzato di cui Michele ha parlato a Belve e se i due siano ancora insieme. Tuttavia, sembrerebbe che il cantante sia attualmente single.

Michele Bravi mantiene un alto grado di riservatezza riguardo alla sua vita sentimentale. Va ricordato che il cantante ha fatto coming out nel corso di un’intervista a Vanity Fair, dove ha rivelato che la sua prima esperienza amorosa e fisica era stata con una donna.