Breno, Brescia: Un caso drammatico ha scosso la comunità di Breno, in Valle Camonica. Un uomo di 35 anni è stato arrestato con accuse severe: minaccia di violenza atroce nei confronti della sua ex fidanzata, di 33 anni, con l’uso dell’acido. L’incidente è divenuto un punto di riferimento nella giurisprudenza locale, segnando la prima applicazione in provincia di Brescia del Codice Rosso in un contesto di flagranza in differita.

Le Minacce: Un Terrore Prolungato

Dopo la fine della loro relazione, l’uomo ha iniziato un’incessante persecuzione nei confronti della donna, culminando in minacce terrificanti. Le promesse di violenza erano così gravi che la vittima, temendo per la propria sicurezza, si è vista costretta a chiedere aiuto.

Atto di Coraggio : La donna ha trovato la forza di rivolgersi ai carabinieri di Breno.

: La donna ha trovato la forza di rivolgersi ai carabinieri di Breno. Intervento Tempestivo: Grazie alla sua denuncia, le autorità hanno potuto agire rapidamente.

Il Codice Rosso: Una Misura Efficace

Questo episodio evidenzia l’importanza del Codice Rosso, un recente strumento legislativo finalizzato a combattere la violenza domestica e di genere con maggiore efficacia. La detenzione in flagranza in differita permette un intervento più rapido e mirato in casi di violenza domestica.





Prossimi Passi Giudiziari

L’ex fidanzato ora dovrà affrontare la giustizia. Sarà processato per le sue azioni, con una udienza di convalida imminente che stabilirà le basi per le future procedimenti legali.

In conclusione, questo arresto non è solo una vittoria per la vittima, ma anche un segnale forte per la comunità: la violenza non sarà tollerata. Grazie al Codice Rosso, le vittime hanno ora uno strumento più potente per proteggersi e per vedere i loro aguzzini affrontare le conseguenze delle loro azioni.