Morgan Riceve il Tapiro d’Oro e Accusa Fedez: “Minacce e Tensioni a X Factor”

Il cantautore italiano Morgan ha ricevuto il Tapiro d’Oro da parte di Striscia la Notizia in seguito al suo recente licenziamento da X Factor. Durante la consegna, Morgan ha usato l’occasione per condividere la sua versione dei fatti e fare delle rivelazioni sorprendenti riguardo all’ambiente di lavoro del popolare talent show. In questo articolo, esamineremo le sue accuse contro Fedez e Ambra e le tensioni che sembrano regnare dietro le quinte di X Factor.

Morgan e il Tapiro d’Oro:

Durante la cerimonia di consegna del Tapiro d’Oro, Morgan ha condiviso la sua prospettiva sulla sua recente uscita da X Factor. Questo è il quarto Tapiro che riceve, ma questa volta ha voluto far chiarezza su ciò che crede sia un ambiente di lavoro influenzato da interessi economici connessi. Ha accusato i membri dello show di essere coinvolti in un network di collaborazioni che vanno oltre il semplice talento artistico. Ha menzionato nomi come Dargen D’Amico, Annalisa, e Simonetta, sottolineando le connessioni che esistono tra di loro e sottolineando come queste influenzino il mondo della musica e dello spettacolo.





Le Accuse Contro Ambra e Fedez:

Nel suo discorso, Morgan non ha risparmiato critiche nei confronti di Ambra, accusandola di averlo etichettato come sessista. Ha manifestato preoccupazione per ciò che percepisce come esclusione nel mondo dello spettacolo: “Ho mandato a quel paese Ambra perché mi ha detto ‘mi tratti così perché sono donna’. Questa è gente di cui bisogna aver paura. In un mondo dove bisognerebbe parlare di inclusione loro escludono e licenziano. Io con loro mi sento non voluto”.

Riguardo a Fedez, Morgan ha condiviso un confronto teso e disturbante: “Mi ha detto cose gravi, ha sbraitato alla fine della puntata. Bestemmiava, è stato violento e ha minacciato di scagliarsi contro tutti i depressi. E l’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una cosa agghiacciante. ‘O lui o io, deve andarsene fuori dai co***oni!’. E anche minacce tipo ‘Ti tolgo i pochi spiccioli che hai, demente'”. Ha anche svelato episodi di violenza verbale e fisica, evidenziando che ci sono registrazioni video che testimoniano questi eventi.

Le Tensioni dietro le Quinte di X Factor:

Le rivelazioni di Morgan gettano luce su tensioni e conflitti interni dietro le quinte di X Factor. La sua testimonianza rivela un ambiente di lavoro complesso, dove si intrecciano relazioni professionali e personali. Queste dichiarazioni potrebbero avere ripercussioni non solo sulla carriera di Morgan ma anche sulla reputazione dello show televisivo. La vicenda rimane in evoluzione, e il pubblico resta in attesa di ulteriori sviluppi.