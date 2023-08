Myrta Merlino è già nei guai fino al collo nel pomeriggio del 5, con la richiesta di “Cacciatela subito”

Un’affermazione sconvolgente è stata sufficiente a scatenare un tumulto mediatico, rivelando che l’anno non sarà semplice per Myrta Merlino. La conduttrice è stata chiamata a sostituire Barbara D’Urso nel programma Pomeriggio 5, ma la transizione non è passata inosservata. Scopri i dettagli su questo nuovo sviluppo nell’ambiente televisivo.

Barbara D’Urso, figura celebre del piccolo schermo, è stata protagonista di numerosi titoli nelle ultime settimane. Le voci della sua improvvisa sostituzione da parte di Myrta Merlino sono state accompagnate da speculazioni e interrogativi. D’Urso, ancora sotto contratto con Mediaset fino alla fine dell’anno, ha lasciato il suo segno e gli appassionati hanno fatto sentire la loro voce in difesa della sua eredità.

Mediaset ha dimostrato una netta cesura da Barbara D’Urso attraverso un passo apparentemente drastico. Secondo quanto riportato da siti di gossip, il profilo Instagram ufficiale di Pomeriggio Cinque ha subito delle modifiche significative. Il video di Barbarella, in cui D’Urso augurava una buona estate ai telespettatori, è stato cancellato insieme a una cartella dedicata a lei. Questa mossa ha reso evidente il taglio di legami con la precedente conduttrice.

Myrta Merlino è la nuova protagonista di Pomeriggio 5, ma il suo ingresso non è stato accolto unanimemente. Un nuovo promo del programma ha scatenato un’ondata di reazioni contrastanti. Nel video, Merlino afferma: “Vi porterò dentro al racconto della realtà. Non vedo l’ora di cominciare.” I commenti da parte dei fan di Barbara D’Urso sono stati numerosi e vibranti, esprimendo delusione e dissenso verso il cambio di conduzione.

La sostituzione di D’Urso ha suscitato reazioni appassionate tra i fan. Commenti come “Che orrore togliere la D’Urso” e “Barbara D’Urso è Pomeriggio 5!” evidenziano l’attaccamento dei telespettatori all’ex conduttrice. Molti fan esprimono la convinzione che il programma non sarà lo stesso senza di lei.

Barbara D’Urso ha dovuto affrontare altre voci riguardanti la sua carriera in Mediaset. Pur senza essere confermato ufficialmente, il sito Dagospia ha rivelato che D’Urso ha ricevuto un totale di quindici milioni di euro in cachet nei quattro anni precedenti. Questo dettaglio solleva domande sulle prospettive future della conduttrice.

La sostituzione di Barbara D’Urso da parte di Myrta Merlino nel programma Pomeriggio 5 ha innescato un dibattito acceso e profondo tra i fan e il pubblico. Mentre l’industria televisiva continua a evolversi, il legame emotivo tra conduttori e telespettatori rimane un aspetto cruciale nel determinare il successo di un programma.