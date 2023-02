Naike Rivelli chi è il suo compagno attuale? Vita privata ed ex marito

Naike Rivelli è single o fidanzata? Scoprirete tutto sulla vita privata della figlia di Ornella Muti nel nostro articolo!

Curiosità

Non c’è dubbio che Naike Rivelli sia una donna che sa quello che vuole nella vita, compresa la sua vita sentimentale. Nel corso degli anni è stata oggetto di pettegolezzi e speculazioni, ma sembra sempre uscirne vincitrice. Oggi la sua vita sentimentale è forte come sempre e non mostra segni di rallentamento.

Dovreste assolutamente leggere di Naike Rivelli: è una donna interessante con molti figli, e potreste rimanere sorpresi nel sapere chi è il loro padre!

Chi è il partner di Naike Rivelli?

Al momento non ci sono prove che Naike abbia un compagno di vita: non è stata fotografata con nessuno che possa essere considerato il suo partner, quindi si può dire che attualmente sia single.

Vita privata ed ex marito

Naike Rivelli e Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, si sono conosciuti durante la loro esperienza a Pechino Express. La figlia di Ornella Muti rimase incinta durante il programma, ma il bambino purtroppo non nacque mai. Questa perdita ha colpito duramente Naike e Yari.

Quando abbiamo perso il bambino, è stato un momento difficile per noi, ma ci siamo sostenuti a vicenda e siamo riusciti a superarlo. Ora ci stiamo riprovando. Ho un figlio e inizialmente non ne volevo altri, ma con Yari ho cambiato idea.

Anche se la coppia ha chiuso la loro relazione sentimentale, oggi hanno ancora un ottimo rapporto.

Nel 2002, Naike Rivelli ha sposato l’attore tedesco Manou Lubowski. Tuttavia, il loro matrimonio è durato solo nove mesi prima di divorziare nel 2008.

I figli

All’età di 22 anni, Naike Rivelli è rimasta incinta di Christian Cetorelli, un uomo con cui ha avuto una breve relazione. Dal loro legame è nato Akash nel 1996. Il figlio maggiore della figlia di Ornella Muti vive attualmente in California, a San Francisco, dove studia.

Voci su una presunta omosessualità

Nonostante abbia avuto molte relazioni eterosessuali, si dice che Naike Rivelli sia lesbica. Nel 2010, la stessa attrice ha dichiarato di essere apertamente bisessuale.