Neonata trovata morta in un cassonetto della Caritas a Milano. La terribile scoperta da alcuni residenti

Tragico ritrovamento a Milano: neonata senza vita in un cassonetto della Caritas

Una scena raccapricciante si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 aprile 2023, nella zona di Città Studi a Milano. Il corpo di una neonata è stato trovato privo di vita all’interno di un cassonetto della Caritas.

La terribile scoperta

Alcuni residenti della zona hanno fatto la tragica scoperta e hanno immediatamente allertato il 118. Gli agenti di polizia sono prontamente intervenuti sul luogo, delimitando l’area e procedendo con gli accertamenti necessari.

Un caso simile al piccolo Enea

Questo episodio richiama alla mente il caso del piccolo Enea, la neonata abbandonata a Milano da una madre che aveva partorito in un capannone e si era rifiutata di darle un nome.

Le indagini in corso

La Questura di Milano sta indagando sull’accaduto e attende i risultati dell’autopsia per chiarire le cause della morte. Nel frattempo, gli agenti di polizia sono al lavoro per risalire all’identità di chi ha abbandonato la piccola nel cassonetto.

Il ruolo delle telecamere di sorveglianza

Le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona potrebbero risultare fondamentali per far luce sull’accaduto. Al momento, si sa che sono stati alcuni residenti a notare la neonata dopo aver aperto il cassonetto e a dare l’allarme, chiamando il 118 che, come da prassi, ha allertato la polizia.

Inutili i soccorsi

Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, la bimba era già deceduta.