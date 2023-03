No, non potete farlo!” Esclama dal confessionale, Oriana scopre l’espulsione di Daniele e si scontra con il GF Vip

La notizia sorprendente del giorno riguarda l’espulsione di Daniele Dal Moro dal GF Vip 7: l’ex protagonista di Uomini e Donne è stato allontanato dallo show. “Daniele Dal Moro è stato espulso da ‘Grande Fratello Vip’. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane – si legge nella nota ufficiale rilasciata dai canali social del reality – ieri sera il concorrente ha utilizzato espressioni inappropriati, mostrando comportamenti aggressivi e irrispettosi, violando il regolamento”. Uno sviluppo inatteso che ha lasciato i fan del programma e del personaggio in questione sconcertati.

Daniele Dal Moro ha rischiato più volte l’espulsione a causa del suo temperamento, e alla fine la produzione del GF Vip ha deciso di porre fine ai suoi comportamenti inopportuni e irrispettosi. Diversi scontri accesi con Oriana Marzoli avrebbero spinto la produzione a richiamare il concorrente alla moderazione, poi un altro video diffuso online, che mostrava il concorrente afferrare la fidanzata per il collo. Di conseguenza, gli autori del programma non avevano altra scelta che intervenire.

GF Vip, Daniele Dal Moro espulso: la reazione di Oriana Marzoli

L’ex concorrente ha ripreso il controllo dei suoi social e, appena uscito, ha usato Instagram per esprimere il suo punto di vista. “Voi siete il mio grande fratello da quattro anni e niente e nessuno potrà mai cambiarlo. Vi ringrazio di cuore perché il vostro affetto vale molto più di qualsiasi finale. La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato… E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un’altra storia che racconterò presto”.

Nel frattempo, Oriana Marzoli è ancora nella casa e ha appreso con incredulità la notizia dell’espulsione del suo amico. Subito dopo l’annuncio, la diretta del GF Vip è stata interrotta. Quando è ripresa, la regia si è soffermata per diversi minuti prima su Edoardo Tavassi che ha sussurrato un commento sull’accaduto con Luca Onestini e poi su Micol Incorvaia in sala trucco mentre si preparava. Sullo sfondo, le lacrime di disperazione di Oriana Marzoli. “Voglio solo parlare con lui”, si sente gridare dal confessionale.

L’influencer venezuelana ha anche deciso di scrivere una lettera a Daniele Dal Moro e lo ha confidato a Luca Onestini: “Mi manca già tanto. Gli ho scritto una lettera. Sembro sciocca? Ho 31 anni, ma sembro molto più giovane, anche mentalmente lo so. Tuttavia, ho sentito il bisogno di scrivergli. Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo. La mia reazione penso sia normale. Mi dispiace tantissimo per come abbiamo trascorso le ultime ore.