“Non sono ingenuo”. GF Vip 7, Davide Donadei ‘attacca’ dopo aver lasciato la Casa. Si è compreso chiaramente.

Davide Donadei ha condiviso le sue prime riflessioni dopo aver lasciato il GF Vip. Durante il suo soggiorno nella Casa, ha affrontato diversi momenti di tensione. Uno di questi è stato causato dall’intervento dell’ex Chiara Rabbi, che ha spesso criticato il comportamento di Davide nel programma. Donadei ha reagito duramente prima contro l’ex, poi contro Edoardo Tavassi, che aveva osato chiedergli cosa volesse dire Chiara.

“Se nemmeno tu lo sai, come osi? Che fai, Edoardo? – ha gridato Davide Donadei – Non voglio parlarne e tu lo fai? Stai sbagliando. Come osi, abbi rispetto. Non sai nemmeno tu. Non sto giudicando lui, ma il comportamento. Non devi parlare. Fuori è diverso. Che dici. Vuoi parlare? Parla delle cose qui, non parlare… Allora chiedimi e non giudicare.” Ora Davide è tornato alla sua vita quotidiana e ha condiviso per la prima volta un messaggio sui social.

Le prime parole di Davide Donadei dopo il GF Vip

Tornato alla normalità, Davide Donadei ha pubblicato un post in cui ha dichiarato: “Ecco ciò che mi è mancato di più: la mia meravigliosa famiglia e la mia fantastica MAMMA!”. Ha poi aggiunto: “All’interno della casa ho compreso molte cose, ho avuto l’opportunità di fermarmi e finalmente ho capito l’importanza del TEMPO, una delle poche cose che non possiamo mai controllare completamente”.

“Il tempo scorre – ha continuato Davide Donadei – tutto passa e spesso non ci rendiamo conto che dobbiamo cercare di gestirlo al meglio. Da ora in poi cercherò di trovare un equilibrio per stare bene e gestire al meglio la mia vita, passando più tempo con la mia famiglia e con le persone a cui tengo. Dobbiamo affrettarci ad amare”. Successivamente, Davide è tornato al suo ristorante e ha condiviso un altro video.