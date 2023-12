Un dramma ha scosso la tranquilla cittadina di Marcellina, vicino a Roma, quando Lucian C., un operaio quarantatreenne originario della Romania, è morto in un tragico incidente. La sua morte è avvenuta mentre cercava disperatamente di entrare nel suo appartamento, dimenticando le chiavi all’interno.

Lucian, da tempo residente nella cittadina, era una figura ben conosciuta, soprattutto nella folta comunità romena locale. La notizia della sua morte ha gettato nell’angoscia sia i suoi concittadini che gli amici italiani. Il corpo dei carabinieri di Marcellina è intervenuto prontamente per ricostruire l’accaduto e fare chiarezza sulla tragica dinamica dell’incidente.

La tragedia è avvenuta giovedì scorso quando Lucian si è reso conto di aver dimenticato le chiavi all’interno del suo appartamento. Nel tentativo disperato di accedere alla sua abitazione, è salito su un balcone condominiale e ha cercato di superare la ringhiera del suo stesso balcone al secondo piano.





La Caduta Fatale

Purtroppo, l’inferriata su cui si è appoggiato non ha retto il peso dell’uomo, cedendo e causando la sua caduta da un’altezza di dodici metri. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare per salvare la vita di Lucian.

Il Cuore Spezzato della Famiglia

La tragedia ha sconvolto la famiglia di Lucian, in particolare il suo fratello Ciprian, che ha fatto la terribile scoperta del corpo. In un messaggio commovente, Ciprian ha espresso il suo dolore, augurando pace eterna al suo amato fratello: “Caro fratello, possa la luce infinita risplendere su di te per sempre.”

La morte di Lucian ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nella comunità locale, un triste ricordo di come un semplice errore possa trasformarsi in una tragedia che tocca il cuore di un’intera comunità