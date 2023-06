Oroscopo Branko 15 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Anche se sei orgoglioso della tua enorme pazienza, per tutto il giorno quella virtù non sarà la più facile con cui l’Ariete deve vivere. Penserai di aver fatto tutto il possibile per arrivare dove sei e sentirai anche di aver raggiunto un punto di non ritorno. Lascia esplodere il sovraccarico di emozioni che ti agita e che ti preoccupa. Non dovresti costantemente costringerti a gestire tutto delicatamente. Se il tuo interno brucia, lascia che la fiamma si spenga e goditi la vita all’aria aperta.

Toro

Toro, non è sempre facile mantenere l’armonia intorno a te. Soprattutto in tempi in cui regna il caos. La verità è che durante il giorno potresti sentirti sopraffatto dalle tue emozioni e dalla tua vita inconscia. A meno che i membri della tua famiglia non si stiano violentemente lacerando a vicenda. Cerca di rifugiarti e circondati di persone amorevoli e calme. Sai che ne hai bisogno.

Gemelli

Oggi sarebbe molto meglio se rimanessi sullo sfondo. Non è un buon giorno per i Gemelli partecipare a guerre che non hanno nulla a che fare con te. Se ti schiererai dalla parte di qualcuno, ti farai dei nemici. Dovresti fare un grande sforzo per placare le situazioni caotiche. Tira fuori la tua arte per la diplomazia e risveglia il tuo amore per la pace. Devi rimanere ai margini del campo di battaglia, ma in completa neutralità, altrimenti aggraverai il problema.

Cancro

Oggi dovreste considerare che la vostra visione del mondo sta cambiando. Il modo in cui voi Cancro guardate le cose diventa sempre più acuto e sentite il bisogno di vedere oltre l’orizzonte. Questa sete e questo appetito sono vere ricchezze e sbaglieresti a non lasciarli esprimere. Prenditi il tempo per considerare diversi modi per soddisfare i tuoi desideri di cambiamento e crescita. Non ve ne pentirete.

Leone

Oggi le tue emozioni diventeranno capricciose e incontrollabili. A volte i Leone vogliono che tutti sappiano come ti senti e poi pensi di essere pronto ad agire senza pensare a nulla, solo per attirare l’attenzione. Si potrebbe dire che sei come un bambino che vuole a tutti i costi attirare l’attenzione di sua madre. Ma d’altra parte, non vuoi essere visto come un elemento dirompente del gruppo. Quindi non fare cose stupide.

Vergine

Vergine, potresti attraversare un periodo in cui metti in discussione tutto. È anche probabile che tu sia stanco della vita che conduci e che senti di avere un disperato bisogno di cambiamento. Ma non sei sicuro da dove cominciare. Cerca di iniziare con i tuoi desideri e desideri, e poi dovresti trasformarli in obiettivi specifici e concreti. Datti i mezzi realistici e le scadenze per raggiungerli. Questo processo può essere molto produttivo.

Bilancia

Stai ancora sorridendo, anche se oggi potrebbe volerci un po ‘di tempo per far sentire la tua voce. Hai la sensazione che qualcuno stia osservando ogni tua mossa, che ti stia guardando alle spalle quello che fai. Hai l’impressione di trovarti di fronte a un insegnante che ti giudica duramente. La Bilancia non dovrebbe essere intimidita da coloro che si danno molte arie. Hai lo stesso diritto di esprimerti come chiunque altro. Perché non sei uno qualsiasi.

Scorpione

Scorpione, non puoi essere giudice e parte allo stesso tempo. Durante la giornata ti verrà chiesta la tua opinione su una questione che ti riguarda personalmente, data la grandezza dei sentimenti che provi nei confronti di alcune delle persone coinvolte. Sarai tentato di prendere posizione e partecipare attivamente a questa disputa. Rimanete sintonizzati, ma se sentite di non poter essere obiettivi, non complicate ulteriormente la situazione.

Sagittario

In questo momento l’intuizione del Sagittario è molto acuta. Avete delle visioni che si manifesteranno per tutta la giornata di oggi. Dovresti prestare attenzione alle tue intuizioni su determinate situazioni o persone. Se hai una prima impressione negativa o positiva di qualcuno, dovresti dire a te stesso che è molto probabilmente comprovata. Forse dovresti scrivere i pensieri che ti vengono in mente come riferimento. In questo modo, avrai la possibilità di verificarne l’accuratezza.

Capricorno

Questo sarà un giorno meraviglioso per il Capricorno, poiché la fortuna ti sorride e ti guida in ciascuno dei tuoi passi. Brilli per la fiducia che senti in te stesso e per il tuo buon umore. La tua gioia di vivere è alimentata dall’amore e dalla tenerezza che provi per le persone che ami. Rimarrai piacevolmente sorpreso dal modo toccante che hanno scelto per mostrarti quanto apprezzano la tua presenza e il tuo amore. Dovresti lasciarti coccolare.

Acquario

Acquario, è probabile che oggi sarai il supporto di qualcuno. Un tuo grande amico potrebbe attraversare un momento difficile nella sua vita amorosa. Offrirai il tuo sostegno e la tua comprensione, proponendo, ad esempio, di andare a cena fuori. Dovreste incoraggiarlo a dirvi le sue preoccupazioni e ad aprirvi il suo cuore. Il tuo consiglio è solido e ti piace darlo anche tu. Fai bene il tuo ruolo di psicologo perché questa persona ha bisogno che tu gli dia una diagnosi della situazione.

Pesci

È molto probabile che durante questo giorno i Pesci abbiano l’opportunità di esprimere le loro idee e opinioni con grande libertà. Quindi divertiti, ma non essere irregolare o fragile. Dovresti cercare di mantenere un’indole comprensiva e comprensiva. Accetta senza esitazione l’idea di condividere e confrontare le tue opinioni con quelle degli altri, invece di volerle imporre a tutti i costi. Ti sentirai meglio considerato e più apprezzato.