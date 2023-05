Oroscopo Branko domani 10 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

È altrettanto importante per te andare lontano e raggiungere il successo quanto ricevere il riconoscimento e l’applauso di coloro che ti circondano, e proprio questo giorno ti porterà quest’ultimo. È il momento ideale per ricevere congratulazioni, riconoscimenti, medaglie o lodi, sia sul posto di lavoro che tra i tuoi amici più cari.

Vergine

Trionfa sulle tue paure, precauzioni, ansie, cattivi presagi o persino sui nemici in carne e ossa. Sarà una buona giornata per te in cui le cose cambieranno in meglio in modo inaspettato, o per una tua mossa coraggiosa o per l’aiuto inaspettato di amici o persone che sono dalla tua parte e tu non lo sapevi .

Bilancia

Rischio di tensioni o conflitti con i propri cari, siano essi con il partner, gli amici o la famiglia. A differenza di altri momenti, oggi non sarai disposto a ridere dei ringraziamenti degli altri, o ad essere d’accordo con loro sapendo che non lo sono, oggi ti mostrerai più vendicativo. Questo può succedere anche a te al lavoro. Stai attento.

Scorpione

Uno dei tratti più tipici della tua personalità è l’ostinazione e la fermezza, segui un percorso e perseveri in esso anche se ti porta proprio alle porte dell’abisso, e oggi vivrai una situazione come questa in relazione al futuro. lavoro. L’influenza dominante di Urano ti renderà più radicale nei tuoi principi o nel tuo modo di agire.