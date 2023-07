Oroscopo Branko domani 17 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Alcuni problemi in sospeso sono in fase di risoluzione e ora potrai verificare con i risultati se sono valsi gli sforzi che hai dovuto fare. Lasciati trasportare dalla passione oggi, non resistere alle iniziative della persona che ami e raggiungerai momenti di altissimo piacere. Sei in un dolce momento. Ora è conveniente per te adattare i tuoi desideri alle tue possibilità. Non cercare di coprire più di quanto le tue braccia ti permettono, o tutto ti sfuggirà in una volta.

I tuoi bisogni non sono tanti come pensi, potresti esserti lasciato tentare troppo dalla febbre consumistica che si respira nel tuo ambiente immediato. Una persona carica di mistero appare nella tua vita. Mantieni tutte le precauzioni, ma non opporti all’interazione con lei. Può essere un’opportunità. Sebbene tu abbia il diritto di arrabbiarti e iniziare un buon combattimento, pensa in anticipo se questa strategia ti si addice, oppure puoi giocare con più intelligenza.

Gemelli

Tornano i momenti di passione per la coppia, dopo una stagione segnata dalla monotonia imposta da alcune circostanze. Potresti essere costretto a lavorare anche se non lo avevi previsto. Quando finisci, fai una valutazione della distribuzione dei compiti, non è accurata. Non ascoltare i complimenti ripetuti di una persona che parla più che lavorare. Vai per la tua strada senza rilassarti, c’è ancora molto da fare.

Cancro

Gli ostacoli appaiono sulla tua strada dalla mano di una persona che da tempo ha preso una mania per i tuoi trionfi personali. Non sarà difficile per te superarli. Senti che le persone intorno a te non ti prestano l’attenzione di cui hai bisogno. Rivendica esplicitamente quell’attenzione, ci saranno sempre volontari disponibili. La tua migliore risorsa è essere in grado di guardare al futuro, anticipare ciò che sta arrivando e metterti in una posizione comoda per affrontare le sfide che si presentano.