Oroscopo Branko domani 17 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

È difficile conciliare le proprie esigenze personali con gli impegni lavorativi, ma è necessario fare uno sforzo per soddisfare almeno il minimo. I tuoi occhi si aprono su una realtà che fino ad ora è rimasta nascosta. Scoprirai che c’è una persona vicino a te che ti ha tradito. Per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato, devi superare le paure ingiustificate che ti sopraffanno, che non ti permettono di sviluppare tutte le tue capacità.

I disagi fisici non scompaiono e non lo faranno per il momento. Non si tratta di niente di serio, ma non sarai in grado di sbarazzartene in una buona stagione. Fuggite da ogni decisione che possa rasentare l’illecito, ciò che ora sembra essere poco importante può diventare importante con lo sviluppo degli eventi. Oggi ti costerà molto più del solito svolgere compiti in sospeso e finirai la giornata più stanco del solito. Rifletti sui motivi.

Bilancia

Hai bisogno di un po’ più di aggressività nelle tue iniziative, a volte sei troppo morbido e perdi posizioni a mano. Anche se ti costa molto, puoi farlo. Questa non è una buona giornata per discutere di sciocchezze, è meglio che tu prenda le cose con calma. Corri il rischio di perdere i documenti. Le opzioni personali del tuo partner potrebbero scontrarsi con le tue oggi e questa potrebbe essere la fonte di una discussione che potrebbe finire con la rabbia.

Scorpione

Devi essere consapevole che in amore le pressioni non fanno bene a nessuno, devi aspettare il momento opportuno per fare dei passi avanti. Se è nelle tue mani, rimanda qualsiasi decisione fino a domani, perché sarà un giorno molto più appropriato di oggi per colpire le tue scommesse. Pazienza. Senza rendertene conto, ti stai allontanando troppo dalle persone che ti amano e hanno più bisogno di te. Nell’ambiente familiare troverai la pace di cui hai bisogno ora.