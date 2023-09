Oroscopo Branko domani 18 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Nuove relazioni, nuovi ambienti, nuova vita. Da oggi inizierai a scoprire un mondo che fino ad ora ti è stato nascosto, che ti porterà la felicità. Nonostante la stanchezza, la giornata sarà molto propizia per rivedere le questioni in sospeso, per rispolverare libri letti a metà o per passeggiare e riflettere con calma. Oggi riceverai buone notizie su una questione legale che hai a portata di mano. Potrebbe non essere la soluzione definitiva, ma avrai gli indizi necessari per fare grandi progressi.

La solitudine non fa bene al tuo spirito in questi giorni. Pensare troppo può farti perdere la prospettiva. Cerca amici che possano aiutarti a fuggire. Cercare di recuperare la ragione per recuperare un po’ dello spazio perduto rispetto alle emozioni. La tempesta delle passioni potrebbe aver bisogno di un piccolo ragionamento. Anche se alcuni daranno la colpa alla tua mancanza di sicurezza, il dubbio è sempre un buon consigliere. Tuttavia, cerca di accelerare le decisioni da cui dipendono altre persone.

Acquario

Se improvvisi, potresti pentirtene. La tua attuale situazione lavorativa non ti consente di lasciare le cose al caso. Se devi preparare del cibo, cerca cibi leggeri. Oggi incontrerai una persona destinata a destabilizzare il tuo partner. Cerca di fermare le sue intenzioni fin dall’inizio, altrimenti la sua attrazione ti sarà fatale. Livelli di ottimismo molto elevati ti fanno affrontare i problemi con maggiore energia, ma è anche più probabile che sottovaluti l’importanza degli ostacoli.

Pesci

Buona giornata per approfondire, per analizzare con attenzione questioni complicate legate al campo sentimentale. Non lasciarti trasportare dai pregiudizi. Ignora i consigli dati da persone troppo inclini a immischiarsi negli affari degli altri. Soprattutto se non hai chiesto aiuto. Il tuo giudizio sarà più accurato. Le sorprese scandiscono il ritmo della tua esistenza. Proprio quando pensi di avere tutto sotto controllo, arriva qualcosa di nuovo che cambia da cima a fondo i tuoi piani. Pazienza.