Oroscopo Branko domani 19 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Preoccupazioni o problemi familiari o legati alla tua vita affettiva che oscureranno un po’ la tua giornata e le gioie che potresti avere. Sei in un momento fortunato grazie al dominio che Giove ora ha sul tuo destino e quelle cose che ti preoccupano ora possono anche essere risolte a tempo debito.

Vergine

Oggi avrai una giornata un po’ malinconica o piena di preoccupazioni e preoccupazioni, anche se non ce ne sarà motivo o le cose che ti preoccupano saranno molto meno serie di come le vedi. Ma ciò che ti opprime di più è che devi prendere una decisione e ci sono diverse opzioni senza che sia chiaro quale potrebbe essere la più adatta.

Bilancia

Trionfa sui nemici nascosti e sulle persone che ti ostacolano, soprattutto grazie alla tua grande abilità. È una giornata molto positiva per voi perché riuscirete ad uscire da una situazione che era sempre più minacciosa e complicata, ma in realtà è qualcosa che già da tempo stavate abilmente preparando.

Scorpione

La vita ti renderà giustizia oggi o in brevissimo tempo, e ti aprirà le porte a un destino molto più felice nella vita intima e familiare, che è, in realtà, ciò che conta di più per te in questo momento. Ma avrai anche gioie tanto importanti quanto inaspettate, in campo lavorativo o sociale. Lascia che il destino agisca.