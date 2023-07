Oroscopo Branko domani 19 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi una posizione molto favorevole della Luna vi darà grande fiducia in voi stessi, avrete anche la sensazione di essere molto protetti da un destino che vi tratta come se foste il suo figlio prediletto. La verità è che prenderai una decisione molto audace al lavoro e non sbaglierai. Buona fortuna in questioni finanziarie.

Capricorno

Oggi avrai una giornata di successi e risultati, soprattutto sul lavoro ma forse anche in altri settori. Ma tutto questo ti arriverà con un enorme sforzo e un’attività febbrile, anche se all’esterno sembrerà un colpo di fortuna. Raccoglierai ciò che hai seminato, che è molto.

Acquario

Grandi preoccupazioni per quanto riguarda la situazione finanziaria e il reddito, e al momento non troverai un modo per raddrizzarlo. Stai molto attento alle truffe o ai furti, oggi devi pensare bene a qualsiasi decisione che sia legata all’economia, e ancora di più se metti i tuoi soldi nelle mani di altri.

Pesci

Le influenze dissonanti di Saturno e Marte oggi ti faranno emergere il tuo lato più guerriero, il problema è che ogni volta che tiri fuori quella parte della tua natura finisci per farti molto più male di quanto vorresti riparare. Gli scontri non fanno per te, potresti ottenere dei successi iniziali, ma alla fine te ne pentirai.